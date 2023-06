Brunner und Ramsak als Toptorjäger geehrt

Goldener Schuh für Paris Brunner (Borussia Dortmund) und Robert Ramsak (FC Bayern München). Die beiden deutschen Angreifer gehören mit jeweils vier Treffern zu den besten Torschützen der U 17-Europameisterschaft in Ungarn und wurden nach dem packenden Endspiel gegen Frankreich ausgezeichnet.

"In erste Linie ging es mir nicht um den Torschützenkönig, sondern dass wir als Mannschaft den EM-Titel nach Deutschland holen", sagt Ramsak. "Dass ich jetzt noch einer der Torschützenkönige bin, macht mich sehr stolz und ich bin überglücklich darüber, weil ich so meinen Teil zum EM-Titel beitragen konnte. Für mich ist es ein Zeichen, dass sich Fleiß und harte Arbeit am Ende immer auszahlen."

Die beiden spanischen Stürmer Marc Guiu und Lamine Yamal, die mit ihrem Team im Halbfinale den Franzosen unterlagen, komplettieren mit ebenfalls vier Turniertoren das Toptorschützen-Quartett.

[dfb]