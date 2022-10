Brunner schießt U 17 zum Gruppensieg

Die deutschen U 17-Junioren haben sich mit dem zweiten Erfolg in der EM-Qualifikation vorzeitig für die zweite Runde qualifiziert. Der DFB-Nachwuchs besiegte Lettland mit 2:0 (0:0) und ist vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei am Dienstag (ab 12 Uhr) nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Letten haben es uns nicht leicht gemacht", sagte DFB-Trainer Christian Wück. "Wir haben heute das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wenn es etwas zu verbessern gilt, dann ist das die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden, wie das heute für uns gelaufen ist."

DFB-Auswahl braucht Geduld

Gegen gut eingestellte Letten tat sich die DFB-Auswahl zunächst schwer. Mit zunehmender Spieldauer brachte das deutsche Team die Begegnung immer besser unter Kontrolle. Aber erst als sich die Sonne am wolkenverhangenen Himmel in Moldaus Hauptstadt Chisinau erstmals durchsetzte, durchbrach Paris Brunner in der 58. Minute aus kürzester Distanz erstmals den lettischen Abwehrriegel. Zuvor hatte Max Moerstedt eine Hereingabe des eingewechselten Eric Da Silva Moreira per Kopf verlängert. Erneut Brunner machte mit einer Direktabnahme einer Flanke von Farid Alfa-Ruprecht freistehend aus etwa acht Metern alles klar (79.).

Die erste Partie hatte Deutschland am vergangenen Mittwoch mit 4:0 gegen Moldau gewonnen. Zum Jahresabschluss absolviert die U 17 Ende November in der Türkei ein Miniturnier mit den Gastgebern und Japan, die zweite Runde der EM-Qualifikation ist für die zweite Märzhälfte geplant.

[dfb]