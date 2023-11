Brown: "Ich lerne hier sehr viel dazu"

Marton Dardai und Nathaniel Brown spielen mit der U 21-Nationalmannschaft nach dem 4:1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Estland am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) im nächsten Gruppenspiel gegen Polen. In Essen treffen damit die einzigen beiden Teams in Gruppe D aufeinander, die bislang alle ihre Spiele gewonnen haben. Vor der Partie sprechen Dardai und Brown über den kommenden Gegner. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Marton Dardai über...

... sein U 21-Comeback am Freitag: Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder für die U 21 zu spielen. Ich habe mich im Vorfeld schon sehr darüber gefreut, wieder eingeladen worden zu sein.

... das Spiel gegen Estland: Wir sind nach dem 2:0 kurzzeitig nachlässig geworden und haben Fehler gemacht. Nach dem Gegentor haben wir dann aber wieder zu unserem Spiel zurückgefunden und den Deckel drauf gemacht.

... das kommende Spiel gegen Polen: Wir haben im letzten Jahr schon gegen Polen in der EM-Quali gespielt und im Hinspiel 0:4 verloren. Wir wissen daher, dass sie gut organisiert sind und gut kontern können. Darauf müssen wir uns gut vorbereiten.

... die bisherige Saison bei Hertha BSC: Wir haben einen Umbruch gehabt und sind daher mit Problemen gestartet. Über die Wochen sind wir als Team zusammengewachsen und haben Selbstvertrauen gesammelt. Nun geht es in die richtige Richtung.

Nathaniel Brown über...

... seinen 90-minütigen Einsatz gegen Estland: Es war schön wieder in der U 21 zu spielen. Wir sind gut rein gekommen mit der Führung. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer des Gegners haben wir dann nachgelegt mit zwei weiteren Toren und verdient gewonnen.

... das kommende Spiel gegen Polen: Polen ist sehr gut gestartet mit vier Siegen aus vier Spielen. Das Team hat sehr viele gute Spieler im Kader. Wir müssen uns gut vorbereiten, denn wir wollen uns direkt qualifizieren.

... die eigene Weiterentwicklung durch die U 21-Lehrgänge: Man spielt hier mit den besten des Jahrgangs zusammen. Viele haben schon Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Im Training ist die Geschwindigkeit sehr hoch, dadurch lerne ich hier sehr viel dazu.

... die bisherige Saison beim 1. FC Nürnberg: Wir sind gut in die Saison gestartet und stehen in der Tabelle gut dar. Wir spielen bisher eine sehr guten Fußball und haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Auch mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Bis auf zwei krankheitsbedingte Ausfälle, habe ich alle Spiele bestritten.

[dfb]