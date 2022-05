BrinkertLück Creatives wird Leadagentur für die DFB-Produktwelt "Adler & Akademie"

Im Wettbewerb um den Zuschlag der Leadagentur für die Produktwelt "Adler & Akademie" des DFB, konnte sich das Team um Raphael Brinkert von BrinkertLück Creatives final mit einem starken Agenturpitch gegen die Mitbewerber in der deutschen Kreativagenturlandschaft durchsetzen. Im Kalenderjahr 2022/2023 wird BrinkertLück Creatives als neuer Agenturpartner die Marken DIE MANNSCHAFT, U 21 und die DFB-Akademie in der Markenführung und in der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen, im Tandem mit einem abteilungsübergreifenden DFB-Expert*innenteam, maßgeblich mitgestalten.

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte der DFB eine deutschlandweite Ausschreibung auf der Suche nach einer Leadagentur, die in der Markenführung, Umsetzung und Distribution der entwickelten Inhalte der DFB-Produktwelt "Adler & Akademie" neue Standards setzt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit"

"Wir brauchen für die Produktwelt eine Leadagentur, die in gesellschaftlichen und sportlichen Themen bereits breit aufgestellt ist und uns in dieser besonderen Zeit in der Markenkommunikation neue, frische und für alle Fans verständliche Botschaften entwickelt, um den Leistungs– und Verantwortungsgedanken der Produktwelt zu steigern" sagt Holger Merk, Abteilungseiter Brand & Marketing Services der DFB GmbH & Co.KG. "Wir glauben, mit BrinkertLück Creatives einen solchen Partner auf Augenhöhe gefunden zu haben und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das anstehende Jahr."

"Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem DFB auszubauen und zukünftig auch die Mannschaft, die U 21 und die DFB-Akademie beim Transformationsprozess und aktuellen Herausforderungen wie der WM 2022 begleiten zu dürfen", sagt Raphael Brinkert, Gründer und Geschäftsführer BrinkertLück Creatives. "Neben der nationalen Verantwortung macht die Zusammenarbeit mit den DFB-Teams unglaublich viel Spaß."

BrinkertLück Creatives arbeitet bereits seit 2019 mit dem DFB an den verschiedensten Projekten vertrauensvoll zusammen.

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland und ist mit rund sieben Millionen Mitgliedern einer der größten Sportfachverbände der Welt.

Die DFB GmbH & Co.KG bündelt seit dem 1. Januar 2022 als neue Gesellschaft die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des e.V. (u.a. der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten und bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie, IT & Digitales, Spielbetrieb und Finanzen.

