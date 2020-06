Brief an Vereine: "Mit Corona-Warn-App ganz Deutschland schützen"

Die Corona-Warn-App steht für alle zur freiwilligen Nutzung als Download zur Verfügung. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zusammen mit seinen 21 Landes- und fünf Regionalverbänden sowie die DFL Deutsche Fußball Liga unterstützen die Bundesregierung bei der Bekanntmachung der App. Deshalb wenden sich DFB-Präsident Fritz Keller, der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch und DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius in einem Rundschreiben an die 24.481 Vereine in Deutschland.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemeinsam haben wir wichtige Ziele erreicht. Lockerungen und Öffnungen, die wir noch vor wenigen Wochen nicht absehen konnten. Aber wir haben zusammengestanden, indem wir Abstand gewahrt haben. Wir haben einander unterstützt und geschützt. Wie man das macht in einem Team. Wir haben Verantwortung übernommen und uns auf ungeahnte Herausforderungen eingestellt. Mit Erfolg. Wir haben uns eine Art Normalität zurückerkämpft. Wir dürfen mit Einschränkungen zusammenkommen, viele Unternehmen haben den Betrieb wieder aufgenommen, im Fernsehen läuft Fußball, wenn auch derzeit ohne Zuschauer*innen in den Stadien. Unsere Fußballer*innen dürfen in unseren rund 25.000 Vereinen in Kleingruppen wieder trainieren. Aber noch sind wir nicht am Ziel. Vielmehr müssen wir gerade jetzt weitermachen, damit unsere Anstrengungen und Einschränkungen, die immensen Einschnitte und der Verzicht jeder und jedes Einzelnen nicht vergebens waren.

Und wir erhalten Verstärkung. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung unterstützt uns künftig im täglichen Kampf gegen Covid-19. So kann jede*r ganz leicht einen bedeutenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Dank ihr schützen wir nicht nur uns und unsere Familie und Freunde sowie unser gesamtes Umfeld. Sondern wir schützen ganz Deutschland. Weil wir alle einem gemeinsamen Gegner gegenüberstehen. Den wir nur dann besiegen können, wenn wir auch alle zusammenhalten. Damit wir hoffentlich schon bald wieder mitreißende Spiele mit Publikum erleben können, ob in der großen Arena oder auf dem Dorfsportplatz, gesellige Mannschaftsabende und das Beisammensein in der Kabine - das, was unseren Fußball so einzigartig macht.

Deshalb möchten wir Sie herzlich bitten: Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran, laden Sie die Corona-Warn-App herunter und treten Sie der derzeit größten und wichtigsten Mannschaft in Deutschland bei: unserem Team gegen Corona. Bitte nutzen Sie darüber hinaus Ihre Netzwerke und Plattformen und machen Sie dort auf die App aufmerksam. Der Deutsche Fußball-Bund wird auf seinen Kanälen und im Rahmen seiner Wettbewerbe für die Nutzung der Corona-Warn-App werben. Unterstützen bitte auch Sie die Bundesregierung in ihrer Strategie, damit wir gemeinsam weitere Schritte Richtung Normalität gehen können.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Wir wissen Ihren Einsatz sehr zu schätzen.

Herzlichst!

Fritz Keller, Rainer Koch und Friedrich Curtius

[dfb]