Bremer U 19 startet ohne Rosenboom

Ohne U-Nationalspieler Lasse Rosenboom startet die U 19 des SV Werder Bremen in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga in die neue Saison. Bereits in guter Frühform präsentierten sich die Titelaspiranten Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05. Beim 1. FC Union Berlin hat Fabio Schneider seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

SV Werder Bremen: Ex-Bundesligaprofi Christian Brand, seit dieser Spielzeit als Trainer für die U 19 des SV Werder Bremen verantwortlich (zuvor U 17), kann zum Saisonstart in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Während vor dem Topspiel am Samstag (ab 15 Uhr) beim VfL Wolfsburg die Spielberechtigung für dem russischen Torhüter Timur Pazhigov noch nicht vorliegt, haben die Bremer auch einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften. Bei Mittelfeldspieler Silas Steinwedel ist die Kniescheibe herausgesprungen, der 18-Jährige kann in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Der deutsche U 19-Nationalspieler Lasse Rosenboom muss wegen eines Außenbandrisses voraussichtlich noch vier Wochen pausieren.

1. FC Union Berlin: Der 1. FC Union Berlin hat Fabio Schneider, der weiterhin für die U 19 in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga spielberechtigt ist, mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet. Der gebürtige Berliner war im Sommer 2015 vom TSV Rudow 1888 zu den "Eisernen" gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften im Leistungszentrum der Hauptstädter. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler ist für diese Saison noch als fester Bestandteil der U 19 eingeplant und wird voraussichtlich im Sommer 2021 sein Abitur an der Flatow-Oberschule ablegen. "Ich freue mich sehr über dieses Signal des Vereins. Es ist eine große Motivation vor einem Jahr, das neben der sportliche auch die schulische Herausforderung bereithält", sagt Schneider. "Natürlich nehme ich diese Herausforderungen gerne an und werde alles dafür tun, so erfolgreich wie möglich zu sein." Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball, meint: "Fabio spielt seit mehr als fünf Jahren bei uns. Wir kennen seine Fähigkeiten sehr gut und konnten auch seinen Umgang mit Rückschlägen genau beobachten. Wir sind daher überzeugt, dass er in den nächsten Jahren den Sprung in den Profifußball schaffen wird. Zunächst gilt es nun, das letzte U 19-Jahr erfolgreich zu gestalten und mit gezielten Maßnahmen erste Anknüpfungen an unsere Profis zu erlangen."

Borussia Dortmund: Die U 19 von Borussia Dortmund scheint für den Saisonstart in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga am Sonntag (ab 11 Uhr) beim SC Preußen Münster gerüstet. Im abschließenden Spiel der Vorbereitung setzte sich die Mannschaft des neuen Trainers Mike Tullberg, der im Sommer die Nachfolge von Michael Skibbe angetreten hatte, gegen den Männer-Oberligisten SC Victoria Clarholz 7:0 (5:0) durch. "Das war sehr, sehr ordentlich", urteilte Tullberg. Auch mit dem Verlauf der gesamten Vorbereitung zeigte sich der Däne zufrieden. "Wir haben das insgesamt richtig gut gemacht und nur beim 1:3 gegen 1. FSV Mainz 05 eine schlechte Halbzeit gespielt. Ich sehe vor allem die Entwicklung der Spieler. Dieser Prozess verläuft bei vielen positiv. Jetzt freuen wir uns auf das erste Punktspiel nach einem halben Jahr. Die Voraussetzungen sind dann ganz anders. Wir dürfen und werden die positiven Testspielergebnisse nicht überbewerten." Ob in Münster auch Ansgar Knauff, der wie Youssoufa Moukoko die Vorbereitung beim Bundesligakader absolviert hat, zum Kader gehört, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining der Profis.

Arminia Bielefeld: Manuel Hornig hat zur Saison 2020/2021 eine neue Rolle bei Arminia Bielefeld übernommen. Der 37-Jährige, der zwischen 2011 und 2017 insgesamt sechs Jahre für den DSC gespielt hatte und seit 2017 im Leistungszentrum der Arminia tätig ist, wird "Talent-Trainer". In seiner neuen Funktion beim DSC Arminia wird sich der Ex-Profi, der zuletzt als Co-Trainer bei der U 19 in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga gearbeitet hatte, um Jungprofis und hochtalentierte Nachwuchsspieler kümmern. Im Fokus steht dabei die optimale Zusammenführung der Bereiche Schule, Profisport, Nachwuchsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Manuel Hornig arbeitet als Lehrer am Helmholtz-Gymnasium, die DSC-Partnerschule und Eliteschule des Fußballs ist. "Manuel ist seit langer Zeit bei uns im Verein und hat die Arminia-DNA verinnerlicht", betont Samir Arabi, Geschäftsführer Sport bei Arminia Bielefeld. "Wir wollen uns in dem Bereich der Talent-Betreuung weiter professionalisieren und somit unsere jungen Spieler auf ihrem Weg zum Profi bestmöglich fördern. Manuel kennt diesen Weg der Entwicklung als Ex-Profi, Lehrer und Nachwuchstrainer aus allen Perspektiven und wird unseren talentierten Jungs als wichtiger Begleiter und Unterstützer zur Seite stehen." Manuel Hornig meint: "Ich freue mich sehr über das vom Verein entgegengebrachte Vertrauen. Es wird immer wichtiger, die Talente und jungen Spieler sportlich, schulisch und im zwischenmenschlichen Bereich zu unterstützen."

Eintracht Frankfurt: Vor der Saison 2020/2021, die für die U 19 von Eintracht Frankfurt in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 12.30 Uhr) mit der Partie beim VfB Stuttgart beginnt, haben die Hessen zwei externe Transfers unter Dach und Fach gebracht. Mittelstürmer David Halbich wurde zunächst in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet, bevor er zur Saison 2016/2017 zum Stadtrivalen FC Bayern München wechselte. Dort gelangen dem heute 18-Jährigen in 25 Partien in der U17-Bundesliga Süd/Südwest neun Tore und fünf Torvorlagen. Daran knüpfte Halbich auch in der vergangenen Saison mit drei Treffern und vier Assists in elf Partien an. "David ist ein interessanter Junge, der unserer U 19 im Offensivbereich noch mehr Flexibilität verleiht", so Ex-Nationalspieler Andreas Möller, Nachwuchsleiter bei Eintracht Frankfurt. Für den weiteren externen Zugang, Maurice Kramny, fällt das sportliche Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen vom VfB Stuttgart zumindest auf dem Platz aus. Der 18 Jahre alte Sohn von Eintracht Frankfurts neuem U 19-Trainer Jürgen Kramny erholt sich noch von starken Rückenproblemen, die in der zurückliegenden Saison einen Einsatz verhinderten.

1. FSV Mainz 05: Eine gelungene Generalprobe legte die U 19 des 1. FSV Mainz 05 hin. Im abschließenden Vorbereitungsspiel vor dem Saisonauftakt in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga am Sonntag (ab 14 Uhr) gegen den Karlsruher SC besiegte die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann den Chemnitzer FC aus der Staffel Nord/Nordost 5:0 (1:0). "Wir waren hungrig und gierig auf den Ball", lobte der 40-Jährige. Im Verlauf der Vorbereitung hatte der U 19-Trainer aber auch Defizite gesehen, an denen er mit seiner Mannschaft während der Saison arbeiten will. "Die Jungs müssen lernen, dass sie konstant leidenschaftlich sind und unsere Werte auf den Platz bringen: Hungrig und gierig zu sein, aber auch immer wieder hilfsbereit dem Mitspieler gegenüber", so Hoffmann. "Da müssen wir hinkommen, das ist die größte Erkenntnis aus der Vorbereitung. Wenn wir das umsetzen, dann haben einen Schritt nach vorne gemacht."

