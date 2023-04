Bremer FV sucht Sachbearbeiter (m/w/d) Pass-/Schiedsrichterwesen und Ehrenamt

Der Bremer Fußball-Verband e.V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit 89 Vereinen und über 44.000 Mitgliedern. Der Bremer Fußball-Verband e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fußballaffine und engagierte Persönlichkeit als

Sachbearbeitung (m/w/d) Pass-/Schiedsrichterwesen und Ehrenamt

in Vollzeit (40 Stunden/Woche).

Aufgaben:

Ansprechpartner:in aller Anfragen für den Bereich des Passwesens

Bearbeitung von Spielrechtsanträgen inkl. Beratung und Vereinsservice

Ansprechpartner:in/aktive Mitarbeit und Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionsträger:innen in den Bereichen Schiedsrichter:innen und Ehrenamt

Ansprechpartner:in für den Freiwilligendienst im BFV

Vorbereitung und Übernahme der Korrespondenz für das Präsidium und die Geschäftsführung

Terminplanung und Reiseorganisation

Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen

Eigenverantwortliche Koordination und Abwicklung von Projekten

Allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten wie z. B. Empfangsdienst, Telefonzentrale, Tagespost, Verleih- und Bestellwesen

Anforderungen:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Ausgeprägte Organisationsfähigkeit, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

Engagement und Fähigkeit zur Arbeit in einem Team von Ehren- und Hauptamtlichen

Sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

Starke Dienstleistungsorientierung

Sehr gute Kenntnisse der Microsoft Office Anwendungen

Hohe Affinität und Interesse am Fußball, idealerweise Kenntnisse der Bremer Fußballszene

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Hohe Einsatzbereitschaft und zeitliche Flexibilität auch an Wochenenden

Führerschein Klasse B

Angebot:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Darüber hinaus bieten wir:

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliche Weiterbildung

Kostenlose Getränke

Kostenloser Parkplatz

Business Bike

Sonderurlaub am 24.12. & 31.12.

Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz für zwei Jahre befristet. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien etc.) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühest möglichen Eintrittstermin ausschließlich per Mail an: bewerbung@bremerfv.de

Bewerbungsfrist: 30. April 2023

