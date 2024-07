Bremer FV sucht Mitarbeiter/in im Bereich Qualifizierung (m/w/d)

Der Bremer Fußball-Verband e.V. (BFV) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit 88 Vereinen und über 43.000 Mitgliedern. Der Bremer Fußball-Verband e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in im Bereich Qualifizierung (m/w/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche).

Aufgaben:

Administrative Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Bereichs Qualifizierung

Betreuung und Umsetzung von Aus- und Fortbildungslehrgängen und allgemeinen Qualifizierungsmaßnahmen sowie Verwaltung der DFBLizenzverwaltung

Qualitätsmanagement bei Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten des BFV

Zusammenarbeit mit den Gremien des Bremer Fußball-Verbandes, Norddeutschen-Fußball-Verbandes und Deutschen Fußball-Bundes sowie des Landessportbundes Bremen und der Bremer Sportjugend

Anforderungen:

Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Ausbildung, bspw. Fachrichtung Sportmanagement, Betriebswirtschaft, Sport-, Erziehungsoder Sozialwissenschaften mit mehrjähriger Berufserfahrung

Ausgeprägte Organisationsfähigkeit, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

Starke Dienstleistungsorientierung

Sehr gute Kenntnisse der Microsoft Office Anwendungen

Erfahrung in der Arbeit mit Blended Learning Anwendungen

Besitz einer gültigen DFB B-Lizenz oder höheren Lizenzstufe

Führerschein Klasse B

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Hohe Affinität und Interesse am Fußball und an der Verbandsarbeit

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Hohe Einsatzbereitschaft und zeitliche Flexibilität

Angebot:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld. Die Stelle ist zunächst nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetzt für zwei Jahre befristet. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin ausschließlich per Mail an: bewerbung@bremerfv.de.

Bewerbungsfrist: 31. August 2024

