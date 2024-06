Bremer FV sucht Dual-Studierende/n (m/w/d)

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) sucht zum 01.10.2024 ein/e Dual-Studierende/n (m/w/d) für sein Team Sponsoring und Vermarktung, der/die beim BFV seinen Master oder Bachelor of Arts im Bereich Sportbusiness Management absolvieren möchte.

Deine Aufgaben:

Unterstützung des Sponsorenmanagements und Aktivierung von Sponsoringverträgen

Erstellung von Präsentationen, Verkaufsunterlagen und kundenindividuellen Partnerpaketen

Recherche und Aufbereitung von Markt-, Wettbewerbs- und Branchenanalysen

Unterstützung beim Vertrieb von Sponsoring- & Werberechten

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sponsoren- und Netzwerkveranstaltungen

Operative Unterstützung verschiedener Aufgabenbereiche der Geschäftsstelle in der Vorbereitung,

Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen

Dein Profil:

Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder ein gleichwertiger Abschluss

Absolvierung eines Bachelorstudiums im Bereich Sportbusiness Management in den nächsten 3,5 Jahren ODER Absolvierung eines dualen Masterstudiums im Bereich Sportbusiness Management in den nächsten 2,5 Jahren

Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

Sicherer Umgang mit MS Office (Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint)

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Freundliches und sicheres Auftreten mit Stärken in der Kommunikation und Präsentation

Zuverlässigkeit und Teamgeist sowie die Bereitschaft auch an Abenden und Wochenenden zu arbeiten

Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen

Wir bieten:

Vielseitige und spannende Aufgaben im emotionalen Arbeitsumfeld des Amateurfußballs

Möglichkeit für eine Einarbeitung vor Studienbeginn in Form eines Praktikums, anschließender

Studienstart zum 01.10.2024

Übernahme der Studiengebühren zu 100% zzgl. einer angemessenen monatlichen Ausbildungsvergütung im Zuge des Studiums

Kleines Team, kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen

Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten und Talente

Mobiles Arbeiten

Unterstützung und Rücksichtnahme bei studienbedingten Themen

Einen Arbeitsplatz mit Stadionatmosphäre

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Lust hast gemeinsam mit uns den Amateurfußball in Bremen weiterzuentwickeln, freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien etc.), die du uns bitte bis zum 31.07.2024 ausschließlich per Mail an bewerbung@bremerfv.de schickst. Bei Fragen steht Gero Groenhoff (gero.groenhoff@bremerfv.de oder 0421-791 66 44 gern zur Verfügung.

Weitere Informationen zum dualen Bachelor-Studiengang „Sportbusiness Management“ findest du auf der Internetseite der IST-Hochschule für Management unter: www.ist-hochschule.de

Die Ausschreibungen zum Download:

Duales Bachelorstudium im Bereich Sportbusiness Management

Duales Masterstudium im Bereich Sportbusiness Management

