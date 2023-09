Bremens WM-Teilnehmerin Pérez: "Die Nummer eins ist mein Ziel"

Bald geht es wieder los: Die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am 15. September mit dem Duell zwischen dem SC Freiburg und Titelverteidiger FC Bayern München (ab 18.15 Uhr, live im ZDF). DFB.de stellen wir bis dahin jeden Tag eine Mannschaft vor. Heute: Werder Bremen und Torhüterin Catalina Pérez (28).

Catalina Pérez über…

… ihren Wechsel zum SV Werder Bremen: Über meinen Berater habe ich vom Interesse des SV Werder erfahren. Ich hatte dann sehr gute Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen in Bremen. Da habe ich direkt gespürt, dass hier der richtige Platz für mich ist. Und bis jetzt hat sich das auch so bestätigt.

… ihre ersten Eindrücke von ihren neuen Mitspielerinnen: Ich bin ja erst ein paar Tage hier. Aber in dieser Zeit bin ich wirklich herzlich aufgenommen worden. Alle sind mir behilflich und sorgen dafür, dass ich mich schnell einlebe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich hier alle so intensiv um mich kümmern – meine Mitspielerinnen, aber auch das Trainerteam und die Verantwortlichen.

… ihre Erwartungen an die Google Pixel Frauen-Bundesliga: Es ist eine großartige Spielklasse mit vielen Weltklassespielerinnen. Ich bin glücklich darüber, jetzt auch in dieser Liga spielen zu dürfen. Ich fokussiere mich nun darauf, alles für mein Team zu geben, um unsere Ziele zu erreichen.

… ihre persönlichen Ziele beim SV Werder Bremen: Ich freue mich zunächst darauf, dass wir uns Woche für Woche mit sehr guten Spielerinnen und Gegnerinnen messen können. Ich bin sicher, dass mich das nochmal auf ein neues Level pushen kann.

… das Duell um die Nummer eins im Werder-Tor mit Livia Peng und Hannah Etzold: Natürlich ist es mein Ziel, hier die Nummer eins zu werden. Dafür arbeite ich sehr hart. Darauf fokussiere ich mich. Am Ende ist es aber eine Entscheidung des Trainerteams.

… ihre Erfahrungen mit Kolumbien bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland: Die Weltmeisterschaft war für mich eine fantastische Erfahrung. Wir sind glücklich darüber, einen großen Schritt gemacht und Historisches für unser Land geschafft zu haben. Aber wir hätten gerne noch mehr erreicht. Jetzt geht es darum, auf dieser Leistung aufzubauen. Ich denke allerdings, dass wir Kolumbien bestmöglich präsentiert haben. Ich liebe mein Land und es bedeutet mir unglaublich viel, Teil dieses Teams sein zu können.

… über ihre herausragende Leistung beim 2:1-Sieg gegen Deutschland: Ich habe natürlich viele gute Erinnerungen an dieses Spiel. Deutschland hat ein großartiges Team mit einer unglaublichen Vergangenheit. Für uns war das ein ganz großer Sieg an einem ganz großen Tag.

… ihre verletzungsbedingte Auswechslung beim 1:2 im Viertelfinale gegen England: Es wird immer besser und ich bin wieder fit. Es kann losgehen. Ich bin bereit zu spielen.

Der SV Werder Bremen startet mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg in die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga (Samstag, 16. September, ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN). Catalina Pérez wurde in Bogotá, Kolumbien, geboren. Nach Stationen in ihrem Heimatland hat sie unter anderem für den AC Florenz, SSD Napoli und Betis Sevilla gespielt. Zuletzt war die Torhüterin für den Avái FC in Brasilien aktiv. Die 28-Jährige hat bislang über 50 Länderspiele für Kolumbien bestritten. Zuletzt hat sie mit ihren starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Schlagzeilen gesorgt. Seit diesem Sommer steht sie beim SV Werder Bremen unter Vertrag.

[sw]