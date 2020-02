Bremen bindet Abwehrtalent Maik Nawrocki

Ein gebürtiger Bremer wird Profi beim SV Werder. Schon seit 14 Jahren ist Innenverteidiger Maik Nawrocki für die Grün-Weißen am Ball. Hannover 96 muss lange Zeit auf U 19-Nationalspieler Mick Gudra verzichten, bei Arminia Bielefeld steht Lukas Ayyildiz vorerst nicht zur Verfügung und Jabez Makanda bleibt bei Eintracht Frankfurt. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

SV Werder Bremen: Maik Nawrocki aus der U 19 des SV Werder Bremen, die in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga die Tabelle anführt, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der gebürtige Bremer trägt bereits, seitdem er fünf Jahre alt ist, das Trikot des SV Werder. "Mit Maik konnten wir ein großes Abwehrtalent langfristig an uns binden", sagt Geschäftsführer Frank Baumann. "Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch in den nächsten Jahren für Werder auflaufen wird." Der 19 Jahre alte Nawrocki, der bereits 33 Junioren-Länderspiele für Polen absolvierte und bei der U 20-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr im eigenen Land zum Kader gehörte, ergänzt: "Als gebürtiger Bremer ist es für mich eine große Ehre, bei Werder unter Vertrag zu stehen. Ich möchte hier die nächsten Schritte gehen und mich durch gute Leistungen für den Bundesligakader empfehlen." Für die U 19 der Bremen absolvierte Nawrocki in dieser Spielzeit zehn Spiele, in denen er fünf Tore erzielte.

Hannover 96: Eine schlechte Nachricht gab es für die U 19 von Hannover 96, Tabellenfünfter in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga. Die Verletzung, die sich Offensivspieler Mick Gudra im Training zugezogen hatte, stellte sich als Kreuzbandriss heraus. Der dreimalige U 19-Nationalspieler, der seit Anfang des Jahres am Profitraining teilnimmt, war im Abschlussspiel mit dem Fuß im Rasen hängengeblieben. "Das ist sehr schade für den Jungen", so Ex-Nationalspieler Michael Tarnat, Nachwuchsleiter bei Hannover 96. "Mick hatte sich zuletzt an den Profikader herangekämpft. Jetzt bekommt er so einen Nackenschlag. Mick ist natürlich sehr niedergeschlagen, aber er ist keiner, der sich hängen lässt. Er wird gestärkt zurückkommen." Für die U 19 kam Gudra in dieser Spielzeit in 13 Partien zum Einsatz. Dabei steuerte der gebürtige Bonner und ehemalige Schalker acht Treffer und neun Vorlagen bei.

Arminia Bielefeld: Dem 3:1-Hinspielsieg im Derby gegen den SC Preußen Münster ließ die U 19 von Arminia Bielefeld in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga nun ein 2:1 in Münster folgen. Dabei waren Bahattin Karahan und Serkan Temin als Torschützen für die Bielefelder erfolgreich. Für die Arminia war es der erste Dreier unter dem neuen Trainer Marcel Drobe (31), der seit Januar die Mannschaft betreut. "Das war auch ein Sieg für Lukas Ayyildiz", erklärte Drobe. Mittelfeldspieler Ayyildiz hatte sich zuvor im Duell mit dem FC Schalke 04 (0:2) schwer am Knie verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Eintracht Frankfurt: Jabez Makanda aus der U 19 von Eintracht Frankfurt gehört ab dem 1. Juli zum Profikader der Hessen. Der 18 Jahre alte Angreifer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Makanda war 2018 vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt. Bei der U 17 der Franken hatte er mit 22 Toren in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. In seinem ersten Jahr im U 19-Bereich absolvierte Makanda für Eintracht Frankfurt 24 Spiele, in denen ihm drei Treffer gelangen. In der laufenden Spielzeit hat der 1,86-Meter-Mann mit fünf Toren in 14 Spielen großen Anteil an Tabellenplatz sechs. Parallel durfte er bereits in das Training des Lizenzspielerkaders unter Cheftrainer Adi Hütter reinschnuppern. Außerhalb des Platzes engagiert sich der gebürtige Angolaner, der vor zehn Jahren nach Deutschland kam, außerdem als Pate für das Bildungsprojekt "Fußball trifft Kultur".

VfL Bochum: Matthias Lust, U 19-Trainer des VfL Bochum, sieht seine Mannschaft in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga auf einem guten Weg. Das 4:1 im Derby gegen den MSV Duisburg war nach dem 3:0 gegen Alemannia Aachen der zweite Sieg im zweiten Spiel des Jahres 2020. "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Start und den Leistungen", so Ex-Profi Lust. "Gegen den MSV haben wir letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben uns sowohl offensiv als auch defensiv gegenüber dem Aachen-Spiel weiter gesteigert. Ich hoffe, dass uns das in den kommenden Wochen auch weiterhin gelingen wird." Der VfL Bochum ist neben den beiden Revierrivalen und Titelaspiranten Borussia Dortmund und FC Schalke 04 die einzige Mannschaft, die bislang im Jahr 2020 die optimale Ausbeute sammeln konnte. Dabei kommt der VfL bei 7:1 Treffern auf die beste Tordifferenz.

Kickers Offenbach: In der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga muss Robin Trabert, Trainer von Kickers Offenbach, in der Partie am Samstag (ab 14 Uhr) gegen den Karlsruher SC eine Sperre absitzen. Der 27-Jährige hatte im Derby bei Eintracht Frankfurt (2:3) wegen Reklamierens von Schiedsrichter Marc Heiker (Kürnbach) die Gelb-Rote Karte gesehen. Trabert hatte zu Jahresbeginn beim OFC die Nachfolge von Steven Keßler angetreten. Weitere Stationen des gebürtigen Mainzers waren die U 19 der Stuttgarter Kickers und die U 17 des Karlsruher SC, die er ebenfalls schon in den höchsten deutschen Spielklassen betreut hatte. Im kommenden Ligaspiel gegen seinen Ex-Klub KSC wird Trabert von Co-Trainer Tim Schwartz vertreten.

