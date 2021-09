Braunschweig trifft auf Bremen: Wer fährt die ersten Punkte ein?

Wer punktet in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga zuerst? Diese Frage beantworten die U 17-Teams von Eintracht Braunschweig und des SV Werder Bremen am Samstag (ab 13 Uhr) im direkten Duell. Während die Eintracht in ihrem ersten Spiel leer ausgegangen war, startet Werder jetzt erst in die neue Saison. Die beiden Trainer kennen sich bestens. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Die U 17 von Eintracht Braunschweig war in der noch jungen Spielzeit 2021/2022 bislang einmal im Einsatz. Am 1. Spieltag hatten die "Löwen" noch spielfrei, die Partie vom 2. Spieltag gegen den SV Werder Bremen wird nun nachgeholt. Am zurückliegenden Wochenende hatten die Braunschweiger bei Holstein Kiel mit 1:2 (0:0) das Nachsehen. Luka Tunjic (17.) und Efkan Calikoglu (54.) sorgten für einen Zwei-Tore-Rückstand, den die Eintracht in der Schlussphase nur noch durch Jan Philip Meinhardt (75.) verkürzen konnte. Für die B-Junioren von Werder Bremen steht dagegen noch keine Begegnung zu Buche. Nachdem ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden war, musste die Mannschaft zwischenzeitlich in Quarantäne. Auch bei Eintracht Braunschweig hatten drei Spieler Coronavirus-Symptome. Die Partien der Bremer gegen den VfL Wolfsburg (13. Oktober, 16.30 Uhr) und eben bei Eintracht Braunschweig wurden daraufhin verlegt. Am 3. Spieltag hatte der SV Werder spielfrei.

Die Trainer: Kosta Rodrigues bestreitet seine Debütsaison als U 17-Trainer von Eintracht Braunschweig. Im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht kennt sich der Ex-Profi, der auch in 52 Zweitligapartien für die Braunschweiger am Ball war, aber bereits gut aus. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn begann der 42-Jährige in der Saison 2013/2014 als Co-Trainer der U 13, die er im Jahr darauf hauptverantwortlich betreute. Über die U 16 wurde Rodrigues 2017 Leiter der Fußballschule. Parallel dazu betreute er ab August 2017 bis zum Ende der zurückliegenden Spielzeit die erste Mannschaft von FT Braunschweig in der Oberliga Niedersachsen, ehe er jetzt als Trainer der B-Junioren zur Eintracht zurückkehrte. Auch Björn Dreyer, U 17-Trainer beim SV Werder Bremen, ist schon viele Jahre lang an der Weser tätig. Der 32-Jährige wurde von der U 15 bis zur U 23 selbst bei den Grün-Weißen ausgebildet. Mit der U 19 stand er als Spieler in der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn begann Dreyer im Sommer 2012 als Co-Trainer der U 13. Erstmals hauptverantwortlich für eine Mannschaft war er bei Eintracht Braunschweig tätig, wo er die U 13 von 2013 bis 2015 betreute. Dort war Kosta Rodrigues sein Assistent, sodass es jetzt zu einem Wiedersehen mit seinem Trainerkollegen kommt. Anschließend kehrte Björn Dreyer zum SV Werder zurück und stand vier Jahre lang bei der U 15 an der Seitenlinie. Nach einer Saison als Co-Trainer der U 23 übernahm er im zurückliegenden Sommer die B-Junioren.

Die Bilanz: Mit Eintracht Braunschweig und dem SV Werder Bremen stehen sich zwei Gründungsmitglieder der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga gegenüber. Weil die Eintracht zwischenzeitlich nicht der höchsten deutschen U 17-Spielklasse angehörte, kam es dort bislang erst 15-mal zum direkten Aufeinandertreffen. Die Bilanz spricht mit elf Siegen und drei Unentschieden klar für Werder. Nur in einer Partie ging Eintracht Braunschweig als Sieger hervor. Zuletzt gelangen den Bremern sogar sieben Dreier in Folge gegen die "Löwen". In der zurückliegenden und wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Saison fand ein Vergleich statt. Dominik Kasper (jetzt U 19) und Dreifach-Torschütze Keke Topp (inzwischen bei der U 19 des FC Schalke 04) schossen die Grün-Weißen zu einem 4:1-Erfolg. Rami Zouaoui (jetzt U 19) war für Braunschweig erfolgreich.

Die Stimmen: "Werder Bremen muss man in jedem Jahr zu den besten vier Mannschaften in der Staffel Nord/Nordost zählen. Viel wird von unserer Tagesform abhängen", meint Eintracht-Trainer Kosta Rodrigues im Gespräch mit DFB.de. "Wir müssen noch mutiger agieren und eine größere Zielstrebigkeit an den Tag legen." Björn Dreyer sagt im Interview mit DFB.de: "Man merkt den Jungs an, dass sie heiß darauf sind, nach so langer Zeit endlich wieder ein Pflichtspiel bestreiten zu dürfen. Wir treffen mit Eintracht Braunschweig auf einen körperlich robusten Gegner mit einem guten Umschaltspiel. Für uns wird es vor allem darum gehen, schnellstmöglich in den Wettkampfmodus zu kommen. Dabei wollen wir unsere Idee umsetzen und aktiv den Ball haben."

Die personelle Situation: Nach dem Ligaauftakt gegen Holstein Kiel sind bei Eintracht Braunschweig vor dem Duell mit Werder Bremen die Einsätze der angeschlagenen Joris Schildener (Rückenprobleme) und Ian Schlangen (muskuläre Probleme) fraglich. Der SV Werder Bremen muss in Braunschweig auf die Langzeitverletzten Jonathan Beckert und Alessandro Fitter (beide Kreuzbandriss) verzichten.

