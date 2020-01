Braunschweig holt Torschützenkönig Pourie

Drittligist Eintracht Braunschweig hat Marvin Pourie verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt auf Leihbasis vom Zweitligisten Karlsruher SC an die Hamburger Straße und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Stürmer wird in Braunschweig zukünftig die Nummer 30 tragen.

Pourie war seit Januar 2018 für den KSC am Ball und kam wettbewerbsübergreifend auf 29 Treffer sowie neun Vorlagen in 79 Partien für die Badener. Mit 22 Toren und sechs Assists war der ehemalige U 18-Nationalspieler als Torschützenkönig der 3. Liga maßgeblich am Aufstieg des KSC in die 2. Bundesliga in der vergangenen Spielzeit beteiligt. Zuvor war der in Werne geborene Angreifer unter anderem für Borussia Dortmund, den FC Schalke 04, den TSV 1860 München, die TuS Koblenz, den Randers FC und den FC Kopenhagen in Dänemark sowie den FK Ufa in Russland aktiv.

Pourie: "Habe richtig Lust auf die Eintracht"

"Marvin Pourie hat seine Qualitäten als Torjäger in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt", erläutert Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann. "Mit ihm konnten wir einen sehr laufintensiven und mitspielenden Stürmer verpflichten, der mehr Beweglichkeit in unser Offensivspiel bringt."

Pourie selbst betont: "Ich bin froh und glücklich, dass mein Wechsel nach Braunschweig geklappt hat, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Ich habe richtig Lust auf die Eintracht und will der Mannschaft helfen, dass wir unsere Ziele erreichen. Jetzt bin ich gespannt, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und fiebere dann dem Ligastart entgegen." Die Eintracht ist am Sonntag (ab 13 Uhr, live bei Magenta Sport) zum Traditionsduell beim TSV 1860 München zu Gast.

[mspw]