Braun wird 95: "Er ist der Urvater der dritten Säule des DFB"

DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun wir am heutigen Donnerstag 95 Jahre alt. Der langjährige Präsident und Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes hat große Spuren im Verband hinterlassen. Anlässlich seines Jubiläums gratuliert die Fußballprominenz auf DFB.de - von Keller bis Völler.

DFB-Präsident Fritz Keller: Wie groß Ihre Leistungen und Erfolge sind und wie weitsichtig Sie agiert haben, lässt sich daran ablesen, wie gegenwärtig Ihre Gedanken im DFB noch immer sind. Die Werte, die Sie im DFB verankert haben, sind heute wichtiger und wertvoller als jemals zuvor. Dem Alter begegnen Sie mit Würde und der Kraft, die sich aus dem imponierenden Zusammenhalt der Familie Braun ergibt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie von dieser Kraft noch lange getragen werden.

1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch: Egidius Braun - was für die Geschichte bleibt, ist sein Satz: "Fußball ist mehr als ein 1:0". In meinen Augen ist es sein Lebenswerk, den DFB nicht nur auf den Spielbetrieb beschränkt zu haben. Er ist der Urvater der dritten Säule des DFB, über den Fußball auch den sozial Schwächeren zu helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius: Egidius Braun hat mir vor einiger Zeit in einem Brief geschrieben, dass wir nicht wegsehen dürfen, wenn wir Not und Elend erkennen, und dass wir die Verpflichtung haben, uns mit den Möglichkeiten unseres Verbandes einzubringen. Braun hat den DFB in den 90er-Jahren modernisiert und bereichert. Gerade in diesen Tagen erinnern wir uns an die Aktion "Mein Freund ist Ausländer", die er vor 27 Jahren nach dem schrecklichen Brandanschlag in Solingen ins Leben gerufen hat. Leider ist diese Aktion heute wieder hochaktuell, und es ist unsere Verpflichtung, auch an dieser Stelle des Vermächtnis Brauns lebendig zu halten.

DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge: Egidius Braun hat den DFB und sein gesellschaftliches Engagement nachhaltig positiv geprägt. Der heutige DFB-Ehrenpräsident wies während der 80er- und 90er-Jahre mit Nachdruck darauf hin, dass Fußball mehr ist als ein 1:0. Mit der Mexico-Hilfe hat Braun die gute Tradition begründet, dass unsere Nationalmannschaft karitative Spuren in den Ländern hinterlässt, in denen sie bei den großen Turnieren antritt. Zweifelsohne zählt Egidius Braun zu den prägenden Persönlichkeiten des Fußballs in Deutschland.

DFB-Vizepräsident Dirk Janotta: Die Idee für die Fußball-Ferienfreizeiten stammte von Egidius Braun. Es war damals das erste Projekt, mit dem sich der DFB unmittelbar an die Vereinsbasis wandte. Bis heute laden wir hierzu jährlich rund 1000 Kinder und Jugendliche ein, von denen nicht wenige aus Familien stammen, die sich keinen großen Sommerurlaub leisten können.

DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie Oliver Bierhoff: Lieber Egidius Braun, ich gratuliere ganz herzlich zu diesem tollen Geburtstag. Es hat mich sehr gefreut, Sie im letzten Jahr in Aachen gesehen zu haben - immer mit einem Lächeln und weiterhin viel Energie. Ich würde mich freuen, wenn es auch dieses Jahr mit einem Besuch bei der Nationalmannschaft klappt.

Ex-Bundestrainer Berti Vogts: Egidius Braun war nicht nur ein toller DFB-Präsident, sondern auch ein wahrer Freund der Nationalmannschaft. Jeder Spieler konnte mit jedem Problem zu ihm kommen. Er ist ein sehr, sehr feiner Mensch, der hart diskutierte, nach Überzeugungsarbeit aber zu seinem Wort stand. Allerdings waren Prämienverhandlungen mit ihm als ehemaligem Schatzmeister schwierig.

Nationalspieler Jonathan Tah: Seit Februar 2019 engagiere auch ich mich aus ganzem Herzen für die DFB-Stiftung Egidius Braun und das Hopp-Kindertumorzentrum KiTZ in Heidelberg. Dieses Projekt und die Initiativen der Stiftung möchte ich noch lange weiter unterstützen. Heute aber sende ich die herzlichsten Glückwünsche zum 95. Geburtstag an unseren DFB-Ehrenpräsidenten. Und hoffe, dass wir in fünf Jahren den ganz runden Geburtstag feiern. Alles Gute, lieber Egidius und liebe Familie Braun!

Weltmeister Rudi Völler: Egidius Braun hat den DFB durch sein soziales Engagement extrem geprägt. Er hat trotz der Belastung immer die Zeit gefunden, sich karitativ zu engagieren. Er hat immer den Richtigen angesprochen. Ich werde nie die drei Wochen mit ihm als Delegationsleiter in China vergessen, als ich U 21-Spieler war. Außerdem beherrschte er das Piano perfekt. Manchmal hat das beruhigt.

Ex-Nationaltorhüter Toni Schumacher: Für mich als Torhüter war das "zu Null" immer sehr wichtig. Egidius Braun hat uns gezeigt, dass es Wichtigeres gibt als ein 1:0. Sein soziales Engagement zeigt sich unter anderem in der Mexico-Hilfe des DFB, die auf einem Besuch eines Kinderheimes in Querétaro während der WM 1986 basierte. Egidius Braun sensibilisierte uns damals dafür, "nicht nur etwas mitzunehmen, sondern auch etwas dazulassen", was bis heute über die ihm gewidmete DFB-Stiftung passiert.

Ex-Nationalspieler Hans-Peter Briegel: Egidius Braun war einer der besten Präsidenten, die ich mir vorstellen kann. Er war sympathisch und kompetent und ist uns Spielern immer auf Augenhöhe begegnet - nie abgehoben oder herablassend.

Ex-Nationalspieler Mario Basler: Egidius Braun war der hervorragendste Präsident, den ich je kennengelernt habe. Immer, wenn er zu mir kam: "Komm', wir gehen mal vor die Tür, wir haben was zu besprechen", wusste ich: Der will eine rauchen, genau wie ich.

