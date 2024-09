Braun-Stiftung sucht Themenmanager für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)

Die DFB-Stiftung Egidius Braun wurde im Jahr 2001 durch den Deutschen Fußball-Bund e.V. (DFB) errichtet und engagiert sich mit unterschiedlichen Projekten und Initiativen in Deutschland, Europa und der Welt.

In Deutschland engagiert sich die Stiftung insbesondere mit den Fußball-Ferien-Freizeiten, der Egidius-Braun-Akademie und der GOal, Girl-Akademie für junge, engagierte Menschen. Die Inter Exchange Academy führt Jugendliche aus Deutschland und der Ukraine zusammen. Mit der Initiative "Kinderträume" helfen wir anderen engagierten Organisationen beim Helfen. International ist die Stiftung mit karitativen und Bildungsprojekten unter anderem in Mexiko und der Ukraine engagiert. Als Treuhänderin begleiten wir unter anderem die Stiftung der Nationalmannschaft, die träumenlohntsich-Stiftung sowie die Glaub an dich-Stiftung und den Fonds der DFB-Eliteschiedsrichter*innen. Unsere Schwester-Stiftungen sind die DFB-Stiftung Sepp Herberger und die DFB-Kulturstiftung. Zu dritt sind wir in der Kommunikation die DFB-Stiftungen.

Zur personellen Verstärkung unserer Geschäftsstelle in Hennef (Sieg) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Themenmanager für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)

in Vollzeit (40 Wochen-Stunden).

Dein Profil

Du hast ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Bereich (Sport-) Journalismus/-medien, oder verfügst über einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Anstellung.

Eine ausgezeichnete Ausdrucksweise in Wort und Schrift ist die Grundlage Deines beruflichen Selbstverständnisses, die Du bereits nachgewiesen hast. Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift, insbesondere der englischen Sprache, sind von Vorteil.

Du verfügst über ein journalistisches Gespür für Themen und Geschichten und ihre öffentliche und mediale Kommunikation.

Über professionelle Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme hinaus hast Du bereits praktische Erfahrungen mit gängigen Grafik- und Textprogrammen im Bereich der Print-, Online- und Social Media-Kommunikation erworben.

Du verfügst über ein hohes Maß an Neugier, Einsatzbereitschaft, Kommunikations- und Moderationsfähigkeit, ein Talent für das Netzwerken und begegnest allen Beteiligten auf Augenhöhe.

Du bist teamfähig, belastbar und dienstleistungsorientiert und zeichnest Dich durch eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.

Du hast Freude am Reisen, im Umgang mit Menschen und an der Begleitung von Veranstaltungen und setzt Dich mit Leidenschaft für soziale und gesellschaftliche Themen ein.

Die aktive Mitgliedschaft oder die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein/einem Verband im Bereich Sport, Soziales oder Kultur ist ein zusätzliches Plus Deiner Bewerbung.

Deine zukünftigen Aufgaben

Im Kern Deiner Tätigkeit steht die aktive Kommunikation der Tätigkeiten und Einzelprojekte der DFB-Stiftung Egidius Braun und anderer, ihr nahestehender Stiftungen, die Koordination der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Agenturen sowie die strategische Planung und Umsetzung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören neben der Begleitung der verschiedenen Stiftungstermine unter anderem:

die kontinuierliche Erstellung von Texten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftungen sowie die Koordination der redaktionellen Betreuung der Homepage und der Social-Media-Kanäle

die Konzeption und Koordination des Jahresberichts und der regelmäßigen elektronischen Newsletter (ca. 4 bis 6 Aussendungen pro Jahr)

die Entwicklung weiterer konzeptioneller und inhaltlicher Beiträge (z.B. Präsentationen und Wortbeiträge)

die strategische kommunikative Konzeption, Koordination und Begleitung von Projekten, Kampagnen und Events

die Prüfung und Bewertung von Angeboten, Verhandlungen mit und Kontrolle von externen Dienstleistern

die Anbahnung und Pflege von Kontakten zu Medienvertretern

Unser Angebot

Du arbeitest an einem modernen Arbeitsplatz in Hennef (Sieg) in einem vielfältigen und abwechslungsreichen sportlich-sozialen Umfeld.

Du bereicherst das motivierte Team und trägst mit Deiner Leidenschaft und Kreativität zur überregionalen Sichtbarkeit unserer Arbeit bei.

Familie und Beruf lassen sich durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten verbinden.

Wir bieten ein faires, marktübliches Gehalt entsprechend Deiner persönlichen Qualifikation und Kenntnisse.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen zusammen mit Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Starttermin. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2024. Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an info@egidius-braun.de.

