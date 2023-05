Braun-Stiftung lädt geflüchtete Kinder zum Ukraine-Spiel ein

Am Montag, 12. Juni 2023 (ab 18 Uhr, live im ZDF), bestreitet die Nationalmannschaft in Bremen ihr 1000. Länderspiel. Gegner der Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick wird die Ukraine sein. Die DFB-Stiftung Egidius Braun, die sich bereits seit 2001 in der Ukraine karitativ engagiert, lädt zu der Partie Kinder und Jugendliche ein, die kriegsbedingt nach Deutschland fliehen mussten und inzwischen in Fußballvereinen zumindest ein Stück Heimat gefunden haben. Für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Begleitpersonen stehen insgesamt 1000 Tickets bereit.

"Mit dem Länderspiel in Bremen setzt der Fußball ein besonderes Zeichen für den Frieden, etwas das uns gerade als Stiftung sehr am Herzen liegt", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes. "Alleine im vergangenen Jahr haben wir mit der DFB-Stiftung Egidius Braun mehr als zehn Millionen Euro für die Unterstützung unserer Freundinnen und Freunde in der Ukraine bereitgestellt. Mit den Freikarten wollen wir den betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten und ihnen zeigen, dass wir solidarisch an ihrer Seite stehen."

Bewerben kann man sich für die Freikarten bis spätestens Freitag, 26. Mai. Dabei sein können Kinder und Jugendliche, die kriegsbedingt nach Deutschland fliehen mussten und hier in Fußballvereinen aktiv sind. Pro Person wird eine Karte für ein Kind/Jugendlichen zur Verfügung gestellt plus ein Ticket für eine erwachsene Begleitperson. Die Tickets werden nach erfolgreicher Prüfung der Angaben in der Reihenfolge der Bestelleingänge vergeben.

