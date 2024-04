Brand: "Der DFB-Pokal ist unser großes Ziel"

Was für ein Ausrufezeichen des VfL Wolfsburg! Im Halbfinale des DFB-Pokals gewann die Mannschaft von Tommy Stroot gegen die SGS Essen mit 9:0 und steht damit im Finale am 9. Mai (ab 16 Uhr) in Köln. Der wichtige erste Treffer gelang Nationalspielerin Jule Brand. Im DFB.de-Interview spricht die 21-Jährige über die Reaktion nach dem 0:4 zuletzt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern, den zehnten Finaleinzug des VfL in Folge und die beiden anstehenden Länderspiele mit der DFB-Auswahl.

DFB.de: Jule Brand, zum Start des Interviews keine Frage, sondern einfach nur eine Aussage: 9:0!

Jule Brand: Ja, Wahnsinn. Ein unglaubliches Ergebnis mit dem man gegen diesen Gegner nicht unbedingt rechnen konnte. Es hat sehr gut getan, dass wir früh in Führung gegangen sind und dann auch direkt nachlegen konnten. Das hat uns geholfen, um Sicherheit zu bekommen. Je mehr Tore wir dann gemacht habe, umso mehr sind die Essenerinnen eingeknickt. Am Ende hatten wir dann viele Räume, die wir richtig gut bespielt haben. Heute hat es einfach vom Anfang bis zum Ende funktioniert.

DFB.de: Sie haben den Essenerinnen von der ersten Minute an kaum Luft zum Atmen gelassen.

Brand: Das war auch unser Ziel. Wir wussten, dass die ersten Zweikämpfe sehr entscheidend sein können. Ich hatte in der Anfangsphase auch das Gefühl, dass wir direkt klargemacht haben, dass nur wir als Siegerinnen die Partie beenden werden. Wir waren gut eingestellt und wussten, was auf uns zukommen wird. Wir haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt.

DFB.de: War das eine der besten Leistungen bisher in dieser Saison?

Brand: Ja, das denke ich schon. Wir hatten heute alle ein gutes Gefühl auf dem Rasen.

DFB.de: Ihnen ist das frühe 1:0 gelungen. In dieser Saison haben Sie in jedem DFB-Pokalspiel gewonnen. Ein optimaler Lauf?

Brand: Ich freue mich einfach darüber, dass ich der Mannschaft wieder helfen konnte. Am meisten mag ich es natürlich, wenn mir das durch Tore oder Assists gelingt. Heute war für uns alle ein guter Tag. Auch für mich persönlich.

DFB.de: Der VfL Wolfsburg steht nun zum zehnten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale.

Brand: Das ist überragend und da freuen wir uns riesig drüber. Es war aber auch wichtig für uns, dass wir erneut ins Endspiel eingezogen sind. Denn die deutsche Meisterschaft werden wir unter normalen Umstanden nicht mehr gewinnen. Jetzt ist der erneute Triumph im DFB-Pokal unser großes Ziel. Heute haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

DFB.de: War dieses 9:0 auch eine Reaktion auf das 0:4 am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern?

Brand: Die Niederlage gegen München tat sehr weh. Gerade auch in dieser Höhe. Wir wollten zeigen, dass wir es viel besser können. Einige haben vielleicht gedacht, dass wir jetzt etwas wackeln und dass für die Essenerinnen etwas drin sein könnte. In denke, dass wir darauf die richtige Antwort gegeben haben.

DFB.de: Nun geht es für Sie zur Nationalmannschaft. Mit welchen Gefühlen reisen Sie an?

Brand: Nach diesem Sieg natürlich mit einem guten Gefühl. Ich freue mich jetzt auf die Tage im Kreis der Nationalmannschaft. Das ist immer etwas Besonderes.

DFB.de: Zwei Spiele in der EM-Qualifikation stehen auf dem Programm. Zunächst steht am Freitag (ab 20.30 Uhr , live bei sportschau.de) die Partie gegen Österreich auf dem Programm …

Brand: Das wird direkt eine richtige Herausforderung. Wir wissen alle, wie stark die Österreicherinnen sind. Viele der Nationalspielerinnen stehen bei Bundesligisten unter Vertrag. Wir müssen genauso wie heute von der ersten bis zur letzten Minute da sein.

DFB.de: Am Dienstag kommender Woche (9. April, ab 18.10 Uhr, live im ZDF) ist dann Island in Aachen Ihr Gegner.

Brand: Auch die Isländerinnen werden wir sehr ernst nehmen. Wir hatten sie zuletzt bereits in der Nations League in der Gruppenphase als Gegnerinnen und wissen, was uns erwartet. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen können, haben wir gute Chancen, beide Begegnungen zu gewinnen.

[sw]