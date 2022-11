Brand als "Golden Girl 2022" ausgezeichnet

Nationalspielerin Jule Brand ist als "Golden Girl" des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. Die 20-Jährige setzte sich bei der von Journalisten durchgeführten Wahl zur besten U 21-Spielerin Europas unter anderem gegen die Schwedin Hanna Bennison durch. Erstmals zeichnete die italienische Sportzeitung Tuttosport damit auch die Frauen aus, die Ehrung des "Golden Boy" gibt es bereits seit 2003.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Um so eine Auszeichnung zu bekommen, gehört auch immer ein Team dazu. Ohne meine Mitspielerinnen wäre das sicher nicht möglich gewesen. Dafür bin ich sehr dankbar. Nun freue ich mich auf die bevorstehende Länderspielmaßnahme in den USA, weshalb ich auch leider nicht persönlich an der heutigen Preisverleihung teilnehmen kann", sagte Brand, die am Montag mit der Frauen-Nationalmannschaft in die USA geflogen ist.

Bei den Männern erhielt das spanische Talent Gavi vom FC Barcelona die Auszeichnung. Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München und Jude Bellingham (Borussia Dortmund) standen aus der Bundesliga ebenfalls zur Wahl. Bislang einziger deutscher Gewinner war im Jahr 2011 Mario Götze.