Boubacar Sanogo trainiert Union-Talente

In der Nachwuchsabteilung des 1. FC Union Berlin startet Ex-Profi Boubacar Sanogo seine Trainerkarriere. Sohn Malick ist bereits für die U 17 der "Eisernen" am Ball. Talente des FC St. Pauli besuchten die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die U 17 des FC Schalke 04 testete gegen die TSG Hoffenheim. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

1. FC Union Berlin: Der ehemalige Bundesligastürmer Boubacar Sanogo, der unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den Hamburger SV, die TSG Hoffenheim und den SV Werder Bremen am Ball war, arbeitet ab sofort für den 1. FC Union Berlin als Individualtrainer im Nachwuchsbereich. Das gab der 36 Jahre alte Ivorer, der sich besonders um die Offensivtalente der Berliner kümmern soll, selbst bekannt. Sanogo hatte seine aktive Laufbahn 2018 bei der benachbarten VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost beendet und startet jetzt bei den "Eisernen" seine Trainerkarriere. Ebenfalls für den 1. FC Union aktiv ist Sanogos Sohn Malick (15), der für die U 17 in der Staffel Nord/Nordost auf Torejagd geht. In neun Saisonspielen hat er bereits sieben Tore erzielt und belegt in der Torschützenliste hinter Tony Rölke (Hertha BSC) und Joe-Robert Sherbourne (Hamburger SV), die es auf jeweils neun Treffer bringen, Rang drei. Am Sonntag (ab 13 Uhr) ist das Team von Union-Trainer Hermann Andreev bei Eintracht Braunschweig zu Gast.

FC Schalke 04: Um auch während der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben, trat die U 17 des FC Schalke 04 aus der West-Staffel zu einem Testspiel gegen den Süd/Südwest-Spitzenreiter TSG Hoffenheim an. In Nörtershausen, wo sich beide Teams auf halbem Wege getroffen hatten, mussten sich die Schalker 2:4 (2:2) geschlagen geben. Dabei hatten Louis Köster und Sidi Sané, jüngerer Bruder von Nationalspieler Leroy Sané (Manchester City), die von Ex-Nationalspieler Frank Fahrenhorst trainierten "Königsblauen" zweimal in Führung gebracht. "Es war ein sehr lehrreicher Test gegen einen absoluten Topgegner", sagte Fahrenhorst. "Meine Jungs haben vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, jedoch habe ich besonders in der Defensive noch die gewisse Aggressivität und Entschlossenheit vermisst. Hoffenheim hat eine enorme Effektivität in der Chancenverwertung an den Tag gelegt. Genau diese Konsequenz im Abschluss hat uns gefehlt." Am Samstag (ab 11 Uhr) trifft S04 auf Alemannia Aachen.

FC St. Pauli: Knapp 90 Nachwuchsspieler des FC St. Pauli (von der U 16 bis zur U 23) besuchten jetzt gemeinsam die KZ-Gedenkstätte in Neuengamme, wurden dort mit der dunklen Vergangenheit Deutschlands konfrontiert. Die Kiezkicker wurden in mehreren Gruppen von Guides über das Gelände geführt, auf dem mehr als 100.000 Menschen Opfer des Nationalsozialismus geworden waren. Neuengamme war von 1938 bis 1945 das größte Konzentrationslager Nordwestdeutschlands. In der Nachkriegszeit funktionierte die Stadt Hamburg das Gelände um und errichtete dort zwei Gefängnisse, die erst 2003 und 2006 geschlossen wurden. Im Mai 2005, zum 60. Jahrestag der Befreiung, wurde eine neue Gedenkstätte am Ort des ehemaligen Häftlingslagers eröffnet. "Wir wollen, dass sich die Jungs mit dem Thema auseinandersetzen, was uns meiner Meinung nach erfolgreich gelungen ist", erklärt die Stephanie Goncalves Norberto, Pädagogische Leiterin beim Nachwuchs des FC St. Pauli: "Ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen dem Frontalunterricht in der Schule und dem tatsächlichen Erleben vor Ort gibt. Das ist an den Jungs nicht spurlos vorbeigegangen und hat Eindruck hinterlassen." Der Besuch der Gedenkstätte war die zweite Runde der Workshopreihe "Haltung zeigen" für St. Paulis Nachwuchs. "Ich bin froh, dass ein guter Austausch stattgefunden hat", erklärt Goncalves Norberto. "Wir haben weitere Ideen und sind schon mit einer Organisation im Austausch."

Borussia Dortmund: Für Sebastian Geppert, U 17-Trainer bei Borussia Dortmund, kam die Länderspielpause in der West-Staffel genau zur richtigen Zeit. "Nach neun intensiven Ligaspielen mussten wir jetzt einfach neue Kräfte sammeln", so Geppert, der mit seinem Team noch ungeschlagen ist und mit 23 von 27 möglichen Punkten die Tabelle anführt. Immer besser in Schwung kommt beim BVB der fünfmalige U 16-Nationalspieler Tekin Gencoglu. Der 16 Jahre alte Stürmer, der in der vergangenen Saison wegen eines Wadenbeinbruchs die komplette Rückserie und auch die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst hatte, traf in den beiden zurückliegenden Partien insgesamt viermal. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfängt der BVB den FC Hennef 05.

FC Bayern München: Die U 17 des FC Bayern München präsentierte sich bei einem Testspiel während der Länderspielpause in Torlaune. Am heimischen Campus siegte das Team von Trainer und Ex-Nationalspieler Miroslav Klose 10:1 (3:0) gegen die U 19 des SV Rot-Weiß Walldorf, die in der Verbandsliga Hessen aktuell Rang vier belegt. Alex Bazdrigiannis glänzte mit fünf Treffern. Außerdem trugen sich Moritz Mosandl, David Halbich (2), Nemanja Motika und Yusuf Kabadayi für den FC Bayern in die Torschützenliste ein. "Ich bin sehr zufrieden, das war ein guter Test", resümierte Miro Klose. "Wir hatten gute Beine, haben einfachen und sehenswerten Fußball gespielt." Verzichten musste der FCB-Trainer auf Kapitän Luca Denk und Angelo Brückner (beide DFB U 17), Jamal Musiala (England U 17), Justin Janitzek, Lucas Copado (beide DFB U 16) sowie Dominik Auerhammer, Liam Morrison und Nick Salihamidzic (alle krank). Dafür unterstützten die vier U 19-Kicker Alex Bazdrigiannis, Moritz Mosandl, David Halbich und Alex Timossi Andersson das Bayern-Team, das in der Staffel Süd/Südwest als Tabellenzweiter am Samstag (ab 11 Uhr) beim Schlusslicht Stuttgarter Kickers gastiert.

SpVgg Unterhaching: Das Internationale Fußball Institut (IFI) war jetzt bei der Nachwuchsabteilung der SpVgg Unterhaching zu Gast. Es war die erste Veranstaltung für das Zertifikat "Führungskompetenz im Fußball". Zu den Teilnehmern gehörten die Trainer aus dem Leistungszentrum der Hachinger sowie Patrick Irmler und Sebastian Friedl, die beiden Assistenten von Cheftrainer Claus Schromm. Letzterer hatte gemeinsam mit Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Florian Kainz, Leiter des IFI, diese Möglichkeit der Fortbildung für die Hachinger Trainer initiiert. "Ich möchte mich jetzt schon beim Internationalen Fußball Institut für diese einzigartige Möglichkeit der Trainerweiterbildung bedanken", sagte Nachwuchsleiter Mario Himsl. "Der Auftakt war bereits sehr vielversprechend und inhaltlich werden bei diesem Seminar genau die Themen betrachtet, die einen Trainer in seiner täglichen Arbeit und für das Coaching der Spieler extrem weiterbringen." Sechs Monate wird das Seminar unter der Leitung von Himsl und Anselm Küchle vom IFI dauern.