Botschafter*innen der Host Cities vorgestellt

Vereint im Herzen Europas: Am Vorabend des Qualifying Draw zur UEFA EURO 2024 in Deutschland am Sonntagmittag (ab 12 Uhr) in der Festhalle der Messe Frankfurt wurden die Botschafter der zehn Host Cities präsentiert. Im Rahmen des "Official Dinner" auf dem DFB-Campus begrüßten Turnierdirektor Philipp Lahm und und Botschafterin Celia Šašić die Botschafter*innen in ihren neuen Rollen.

"Wir sind in den Vorbereitungen auf die EURO 2024 wieder einen Schritt weitergekommen. Die Austragungsstädte haben ihre Botschafter*innen nominiert, mit denen uns das gemeinsame Ziel eint: Wir wollen in ganz Deutschland eine erfolgreiche EURO veranstalten, gute Gastgeber sein – und darüber hinaus Positives für die Gemeinschaft bewirken und ein Vorbild für soziale und ökologische Nachhaltigkeit sein. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, bis das letzte Spiel abgepfiffen ist – und hoffentlich darüber hinaus", so der ehemalige Nationalspieler.

Auch lokale Botschafter*innen unterstützen

Die zehn Host Cities Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart hatten sich zuvor darauf geeinigt, je eine*n offizielle*n Botschafter*in zu benennen. Zudem haben alle Host Cities die Möglichkeit, diese durch lokale Botschafter*innen für die UEFA EURO 2024 zu unterstützen.

Folgende Botschafter*innen werden die zehn Host Cities in der Vorbereitung und Durchführung der UEFA EURO 2024 unterstützen.

Berlin

Offizieller Botschafter: Kevin-Prince Boateng ist ein in Berlin Wedding aufgewachsener deutsch-ghanaischer Fußballspieler, der aktuell für Hertha BSC im Einsatz ist. Er spielte zuerst in deutschen Junioren-Nationalmannschaften, bevor er von 2010 bis 2014 15 Länderspiele für Ghana bestritt. Kevin-Prince Boateng nahm an zwei Weltmeisterschaften teil, war bei der UEFA EURO 2020 als Experte für die ARD tätig und hat ein großes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, vor allem in den Bereichen Soziales, Integration, Inklusion und Diversität.

Dortmund

Offizieller Botschafter: Roman Weidenfeller ist Weltmeister 2014 und war fast drei Jahre Teil der Nationalmannschaft. Zudem war er langjähriger Torhüter von Borussia Dortmund. Er ist beim BVB hinter Michael Zorc der Spieler mit den meisten Einsätzen und gewann mit dem Verein zweimal die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Auch nach seinem Karriereende lebt er in Dortmund und ist durch vielfältige Aktivitäten eng mit der Stadt verbunden.

Lokale Botschafterin: Annike Krahn war von 2005 bis 2016 Nationalspielerin für die Frauen-Nationalmannschaft. Sie gewann in dieser Zeit die Weltmeisterschaft, die Olympische Goldmedaille sowie zwei Europameisterschaften. Sie spielte unter anderem viele Jahre für die westdeutschen Vereine FCR 2001 Duisburg und Bayer 04 Leverkusen. Sie ist im Ruhrgebiet in direkter Nähe zu Dortmund aufgewachsen.

Düsseldorf

Offizielle Botschafterin: Martina Voss-Tecklenburg ist als Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, ehemalige Spielerin und Aufsichtsratsmitglied von Fortuna Düsseldorf seit jeher mit dem Fußball und der Host City Düsseldorf eng verbunden. Sie setzt sich mit starker Stimme für einen Fußball für alle ein: auf dem Platz, in der Stadt und weit darüber hinaus.

Lokale Botschafterin: Sandra Mikolaschek ist aktive Para-Tischtennisspielerin bei Borussia Düssseldorf, zweimalige Paralympics-Teilnehmerin und mehrfache Deutsche Meisterin im Einzel und Doppel. Mikolaschek zeigt mit ihrem Einsatz für den Behinderten- und Tischtennissport eindrucksvoll, wie Sport Grenzen, Vorurteile und Barrieren überwinden kann.

Lokale Botschafterin: Selin Oruz ist Hockey-Nationalspielerin, Deutsche Meisterin, zweifache Olympionikin und aktuelle Spielerin des Düsseldorf Hockey Club 1905 e.V. Für sie geht es im Fußball um das Zusammenkommen mit anderen Menschen, um ein Team zu formen, alles zu geben und zusammenzuhalten. Diese verbindende Kraft des Sports lebt sie auf und neben dem Platz als Sportlerin und Ärztin.

Frankfurt

Offizieller Botschafter: Alexander "Alex" Meier spielte insgesamt 14 Jahre für die Eintracht, absolvierte 379 Pflichtspieleinsätze und erzielte 137 Tore. Aktuell ist er als Co-Trainer der U 21 und Markenbotschafter der Eintracht Frankfurt Fußball AG tätig. Auch abseits des Rasens engagiert sich Meier regelmäßig, zum Beispiel für die Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.

Lokale Botschafterin: Deborah Levi wurde 2021 Europameisterin im Zweierbob und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking die Zweierbob-Goldmedaille. Auch privat zeigt Deborah Levi großes Engagement: Sie ist beispielsweise seit 2020 Mitglied bei "Athleten Deutschland e.V." – einer unabhängigen Organisation. Der Verein setzt sich für grundlegende Veränderungen im deutschen und internationalen Sportsystem ein.

Gelsenkirchen

Offizieller Botschafter: Gerald Asamoah absolvierte 43 Länderspiele für die Nationalmannschaft und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil. Er hat von 1999 bis heute mit kurzen Unterbrechungen dem FC Schalke 04 die Treue gehalten und ist ein Publikumsliebling. Derzeit ist er in der Funktion als Leiter Lizenz FC Schalke 04 tätig. Zudem gründete Gerald Asamoah eine Stiftung für herzkranke Kinder. Durch seine offene, mitreißende Art gelingt es ihm, andere Menschen zu motivieren, ihnen Kraft zu schenken und Perspektiven aufzuzeigen.

Hamburg

Offizieller Botschafter: Patrick Esume ist als "Coach Esume" als Experte und Kommentator für ran Football und als Moderator für verschiedene Unterhaltungsshows sowie als aktueller Commissioner der European League of Football (ELF) tätig. Doch auch im Fußball konnte er bereits Erfahrungen sammeln. So hospitierte und unterstützte er im Frühjahr 2020 das HSV-Trainerteam sowie die deutsche U 21-Nationalmannschaft vor der U 21-EURO 2021 als Motivationstrainer. Patrick Esume vertritt als in Hamburg geborener Sohn eines Nigerianers glaubwürdig Werte sozialer Nachhaltigkeit und steht damit authentisch für Hamburg als offene und bunte Stadt.

Köln

Offizieller Botschafter: Harald "Toni" Schumacher zählte in den 1970er und 1980er Jahren zu den großen sportlichen Aushängeschildern des 1. FC Köln und galt als einer der besten Torhüter der Welt. Er wurde in seiner Karriere zweimal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und wurde zweimal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Mit der Nationalmannschaft wurde er zweimal Vizeweltmeister und gewann die Europameisterschaft 1980. Bereits seit 2011 unterstützt er die Stadt Köln als Sportbotschafter und setzt sich insbesondere für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln ein.

Leipzig

Offizieller Botschafter: Prof. Dr. Jörg Junhold ist Geschäftsführer und Direktor des Zoo Leipzig und hat keine Angst vor großen Tieren, schwierigen Herausforderungen und ambitionierten Zielen. Der begeisterte Fußballfan hat nicht nur kickende Seelöwen im Bestand, sondern arbeitet mit seinem Team für den weltweiten Natur- und Artenschutz und steht stellvertretend für die liebenswerte und aufstrebende Metropole, in der einst der DFB gegründet wurde.

München

Offizieller Botschafter: Dr. Felix Brych ist Weltschiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter, Olympia-Schiedsrichter und vieles mehr. Er steht wie kein anderer für "Fair Play", ist aktiv in der Jugendarbeit beim Bayerischen Fußball-Verband tätig und engagiert sich im Breitensport, um die Begeisterung für Bewegung zu wecken. Brych wurde unter anderem fünf Mal vom DFB zum Schiedsrichter des Jahres gewählt und von seiner Heimatstadt mit der Ehrenmedaille der Stadt München für seine außergewöhnlichen sportlichen Leistungen ausgezeichnet.

Stuttgart

Offizieller Botschafter: Claudemir Barreto, genannt – Cacau – war von 2003 bis 2014 einer der beliebtesten VfB-Stürmer und gewann mit dem Team 2007 die Deutsche Meisterschaft. Nach seiner Einbürgerung 2009 wurde er deutscher Nationalspieler und mit dem DFB-Team Dritter bei der WM 2010 in Südafrika. Bis 2012 bestritt er 23 Länderspiele und schoss sechs Tore. Von 2016 bis 2021 war der sozial engagierte Cacau zudem für den DFB als Integrationsbeauftragter im Einsatz.

Lokaler Botschafter: Niko Kappel gewann bei den Paralympics in Rio de Janeiro im Kugelstoßen die Goldmedaille. 2021 holte sich der 1,41 Meter große Welzheimer seine zweite Paralympische Medaille: Bronze in Tokio. Auch in der abgelaufenen Saison überzeugte Niko Kappel, der für den VfB Stuttgart startet, mit herausragenden Ergebnissen: Mit 14,99 Meter stellte er einen neuen Weltrekord im Kugelstoßen auf, und beim ISTAF in Berlin sicherte er sich in einem unglaublichen Wettkampf mit dem letzten Versuch den Sieg.

Lokale Botschafterin: Elisabeth "Eli" Seitz, 22-fache Deutsche Meisterin, die für den MTV Stuttgart startet, ist eine der deutschen Vorzeigeturnerinnen. 2011 sorgte sie mit dem Vize-Europameistertitel im Mehrkampf für internationales Aufsehen, 2018 sicherte sie sich am Stufenbarren, ihrem Lieblingsgerät, ihre erste WM-Medaille. Bei den Europameisterschaften in München 2022 sicherte sich Eli Seitz in der ausverkauften Olympiahalle den Europameistertitel.

