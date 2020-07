Bosz und Flick: "Wir wollen den Pott"

Peter Bosz und Hansi Flick stehen am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zum ersten Mal als Trainer im DFB-Pokalfinale. Und noch etwas eint sie: der feste Wille, Pokalsieger zu werden. Im DFB.de-Interview sprechen sie über Technik und Taktik, über die Faszination des Wettbewerbs. Und über den Fußball in Zeiten von Corona.

DFB.de: Herr Bosz, mit Bayer 04 Leverkusen haben Sie gegen Bayern München eine positive Bilanz, zwei Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber. Wie viel Optimismus ziehen Sie aus dieser Statistik für das Endspiel des DFB-Pokals?

Peter Bosz: Meinen Optimismus ziehe ich niemals aus Statistiken, sondern immer nur aus den Fähigkeiten meiner Mannschaft. Jedes Spiel ist neu, jedes Spiel ist anders, und es geht immer wieder bei 0:0 los. So wird es auch in Berlin sein. Und dort fahren wir hin, um den DFB-Pokal zu gewinnen.

DFB.de: Die Niederlage gegen die Bayern allerdings ist noch frisch: das 2:4 in der Bundesliga Anfang Juni. Wenn es stimmt, dass sich aus Niederlagen am meisten lernen lässt - welche Fehler wird Ihre Mannschaft im Olympiastadion nicht mehr machen, Herr Bosz?

Bosz: Wir haben nicht nur verloren, weil wir Fehler gemacht haben, sondern auch, weil Bayern München eine sehr gute Mannschaft hat. Die beste in Deutschland und an dem Tag eben auch besser als wir. Aber wir haben gezeigt, dass wir sie schlagen können. Und das ist der Auftrag für Berlin.

DFB.de: Und umgekehrt, Herr Flick, was hat Ihre Mannschaft mitgenommen aus der Niederlage Ende November 2019? Wie präsent ist Ihnen dieses Spiel noch, immerhin war es Ihre erste Niederlage als Chefcoach der Bayern?

Hansi Flick: Dieses Spiel ist mir noch sehr präsent. Vor allem habe ich auch viele sehr positive Erinnerungen an die 90 Minuten, trotz der Niederlage. Fußball ist ein Ergebnissport, aber mir ist vor allem wichtig, wie die Mannschaft spielt. Und das war nicht schlecht. Wir haben gut kombiniert, waren dominant, hatten viele Möglichkeiten. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Der Sieg für Leverkusen ging dennoch in Ordnung, sie hatte einen guten Matchplan, haben die Fehler, die wir in der Rückwärtsbewegung gemacht haben, mit hoher Effizienz ausgenutzt.

