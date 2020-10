Bosporus FC Friedlingen mit Gottfried-Fuchs-Medaille ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung des Jugendpreises Gottfried Fuchs vergaben die Fußballverbände in Baden-Württemberg heute im Historischen Kaufhaus in Freiburg die Platzierungen. Den ersten Platz und damit 6000 Euro erreichte der Bosporus FC Friedlingen. Den mit 3000 Euro dotierten zweiten Platz belegt die SpVgg Holzgerlingen, Platz 3 und ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro gehen an die TSG Hoffenheim.

Die Preisjury befand, dass der Bosporus FC Friedlingen mit seiner "Wir sind eins!"-Initiative die Zusammengehörigkeit und das Miteinander nicht nur im Verein, sondern auch im gesamten Stadtteil Friedlingen fördere. Neben der Unterstützung von Geflüchteten im Alltag, z.B. bei Behördengängen oder Hilfe bei Bewerbungen, bietet der Verein auch verschiedene Aktionen zur politischen Bildung für die Jugendspieler an. Für das Engagement erhielt der Verein nicht nur ein Preisgeld, sondern auch die eigens mit dem Konterfei des ehemaligen Nationalspielers angefertigte Gottfried Fuchs-Medaille.

Thema des Jugendpreises aktueller denn je

Das Thema des Jugendpreises sei aktueller denn je, betonten die Vertreter der drei Fußballverbände Ronny Zimmermann (DFB-Vizepräsident für Jugendfußball und Schiedsrichterwesen und Präsident des Badischen Fußballverbands), Thomas Schmidt (Präsident Südbadischer Fußballverband) und Michael Supper (Verbandsjugendleiter Württembergischer Fußballverband). Es habe lange gedauert von der Idee des verstorbenen wfv-Ehrenpräsidenten Dr. Alfred Sengle, bis zur ersten Preisverleihung 2017, aber sie kam angesichts der politischen Entwicklungen in Deutschland genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Schirmherrin des Jugendpreises, Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, überbrachte ihre Grußworte per Videobotschaft und dankte dabei den Preisträgern für ihr Engagement für dieses wichtige Thema.

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände Südbaden, Baden und Württemberg erinnern mit der Stiftung des Jugendpreises Gottfried Fuchs an den mehrfachen deutschen Nationalspieler Gottfried Fuchs jüdischer Herkunft. Darüber hinaus gedenken die Fußballverbände an die jüdischen und anderen diskriminierten Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre und Vereinsmitglieder, die nach der Machtübernahme durch die Nazis seit 1933 aus der Gesellschaft und der Fußballfamilie ausgeschlossen wurden. Der Jugendpreis Gottfried Fuchs wurde erstmals 2017 vergeben, er ist mit insgesamt 10.500 Euro dotiert.