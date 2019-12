Borussia Dortmund: Unbehaun vor Comeback

Nach sechs Monaten Pause wegen einer Knie-Operation steht der zweimalige U 18-Nationaltorhüter Luca Unbehaun (18) bei Borussia Dortmund vor dem Comeback. Conor Noß von Borussia Mönchengladbach ist irischer U 19-Nationalspieler und Alfred Kaminski kehrt zu Kickers Offenbach zurück. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

Borussia Dortmund: Torhüter Luca Unbehaun ist beim Deutschen A-Junioren-Meister Borussia Dortmund wieder voll im Training. Nachdem ihn eine Knie-Operation fast ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hatte, mischt der zweimalige deutsche U 18-Nationalspieler bei den Profis auf dem Trainingsplatz mit. "Endlich bin ich fit. Ich brenne auf meinen Einsatz", so BVB-Jungprofi Unbehaun. Der talentierte Schlussmann könnte sowohl für die U 19 in der West-Staffel auflaufen oder auch bei der U 23 in der Regionalliga West seine ersten Schritte machen. Für die U 19 von Trainer Michael Skibbe geht es am Sonntag, 11 Uhr, mit dem prestigeträchtigen Derby gegen den FC Schalke 04 weiter, ehe am Mittwoch, 23. Oktober (ab 16 Uhr) die Partie in der UEFA Youth League bei Inter Mailand auf dem Programm steht. Borussia Dortmunds Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber lobt: "Luca ist ein sehr offener Typ, äußerst wissbegierig und lernbereit. Er gibt immer alles. So ist er auch wieder direkt ins Training eingestiegen und auf einem guten Weg."

FC Ingolstadt 04: Evelyn Hoffer hat die Geschäftsführung der gemeinsamen Sportakademie des FC Ingolstadt 04 und des benachbarten Eishockeyvereins ERC Ingolstadt übernommen. Die 26-Jährige folgt auf Nicola Knabl, die das Amt nach fünf Jahren Ende September abgegeben hatte, und ist in den Räumlichkeiten des Jugendhauses nicht ganz neu. Die gebürtige Ingolstädterin war schon dreieinhalb Jahre lang als Assistentin der Geschäftsführung und pädagogische Fachkraft tätig. Sie hat den Aufbau und Eröffnung der Sportakademie mitbegleitet und ist daher von Anfang an Teil des "Jugendhaus-Konzeptes" von FCI und ERCI. Evelyn Hoffer studierte Pädagogik und Ökonomie. Im Mai 2014 war neben einem neuen Funktionsgebäude - als Heimat aller FCI-Mannschaften - ebenfalls die Sportakademie eröffnet worden. Auf 840 Quadratmetern bietet es insgesamt 22 talentierten Sportlern des ERC Ingolstadt ab 14 und des FCI-Nachwuchses von 16 bis 19 Jahren Platz. Die Betreuung der Jugendlichen findet ganzjährlich statt. FCI-Geschäftsführer Franz Spitzauer: "Wir sind stolz auf dieses gemeinsame Projekt. Evelyn Hoffer war unsere Wunschkandidaten für die Übernahme der Geschäftsführung."

Borussia Mönchengladbach: Für Angreifer Conor Noß aus der U 19 von Borussia Mönchengladbach geht die aufregende Zeit weiter. Nach seinen ersten Einsätzen für die U 23 in der Regionalliga West gehörte er im Europa League-Spiel bei Istanbul Basaksehir FK (1:1) sowie bei der Bundesligapartie gegen den FC Augsburg (5:1) erstmals zum Kader der Profis. Während der Länderspielpause feierte er sein Debüt für die irische U 19-Nationalmannschaft. Beim 0:1 im Testspiel gegen Dänemark stand Noß in der Startelf und durfte insgesamt 82 Minuten ran. In der Staffel West tritt die Gladbacher U 19 am Samstag (ab 11 Uhr) zum Topspiel und rheinischen Derby beim unbesiegten Spitzenreiter 1. FC Köln an.

Kickers Offenbach: Alfred Kaminski kehrt nach viereinhalb Jahren zu Kickers Offenbach zurück und übernimmt ab dem 1. Januar 2020 die Leitung des Leistungszentrums der Hessen. Bereits von Januar 2014 bis Juni 2015 war Kaminski für die Kickers als Sportdirektor und Nachwuchsleiter tätig. Der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer hat während seiner Karriere diverse Erfahrungen als Cheftrainer, Scout und Chef-Analytiker bei verschiedenen Profivereinen gesammelt, war auch schon Nachwuchsleiter bei den Stuttgarter Kickers. Für Kickers-Vizepräsident Jörg Briel ist die Verpflichtung ein wichtiger Mosaikstein bei der Weiterentwicklung der OFC-Nachwuchsabteilung: "Mit Alfred Kaminski haben wir einen absoluten Fachmann für diesen Bereich verpflichten können. Die sportlichen Erfolge dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns im strukturellen und organisatorischen Bereich weiter verbessern müssen. Wir sind überzeugt davon, dass Alfred Kaminski unseren Nachwuchs auf den nächsten Entwicklungsstand heben und uns dabei helfen wird, die entsprechenden Auflagen des DFB für ein lizenziertes Leistungszentrum zu erfüllen." Ab sofort wird Kaminski dem Kickers-Nachwuchs bereits beratend zur Verfügung stehen. Geklärt wurde auch die Trainerfrage bei der U 19 in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga. Nachdem Steven Kessler bis zur Winterpause die erste Mannschaft in der Regionalliga Südwest betreuen wird, hat A-Lizenz-Inhaber Michael Fischer die Trainingsleitung bei der U 19 übernommen. Er ist als Sportwissenschaftlicher Leiter und Bereichsleiter des Aufbaubereichs seit mehreren Jahren im OFC-Leistungszentrum tätig.

FC Energie Cottbus: Die kurzfristig abgesagte Auswärtspartie des FC Energie Cottbus bei RB Leipzig vom 3. Spieltag in der Staffel Nord/Nordost ist nun vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) neu angesetzt worden. Das Duell soll nun am Mittwoch, 4. Dezember (ab 18.30 Uhr), über die Bühne gehen. Am ursprünglich vorgesehenen Termin waren die Cottbuser bei der Anreise in eine Autobahn-Vollsperrung geraten. "Ein LKW hatte in einer Baustelle einen Unfall", so Energie-Trainer Sebastian Abt im Gespräch mit DFB.de. "Wir hatten schnell mit dem Gegner und dem DFB Kontakt aufgenommen und bis zum letzten Moment gehofft, dass die Partie stattfinden kann. Wir steckten aber insgesamt drei Stunden fest. Es waren Umstände, an denen wir leider nichts ändern konnten." Am Sonntag (ab 13 Uhr) empfängt der FC Energie den punktgleichen 1. FC Magdeburg.

Holstein Kiel: Die U 19 von Holstein Kiel hat das Halbfinale im Verbandspokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dominik Glawogger setzte sich beim SV Eichede aus der Oberliga Schleswig-Holstein 8:2 (3:1) durch. Der dreimalige Torschütze Leon Gino Schmidt (3./31./57.) brachte die Kieler auf Kurs. Außerdem waren Tom Louis Schmidtke (36.), Mattias Männilaan (54./89.), Nils Jungehülsing (64.) sowie Adrian Jusufi (85.) erfolgreich. "Eichede hat aufopferungsvoll gekämpft und uns das Leben zwischendurch schwer gemacht", so Holstein-Trainer Glawogger. In der Staffel Nord/Nordost geht es für die Kieler am Samstag (ab 19 Uhr) gegen Dynamo Dresden.