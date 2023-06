Borowski, Pins und Freigetränke beim 1000. Länderspiel

Anlässlich des 1000. Länderspiels unserer Nationalmannschaft treffen sich die Fans des DFB-Teams am 12. Juni in Bremen zum Benefizspiel gegen die Ukraine. Der Fan Club Nationalmannschaft wird ab 15 Uhr mit seinem Fan-Club-Zelt und -Bus vor der Nordtribüne des Weserstadions zu finden sein. Um 16.45 Uhr ist Tim Borowski zu Gast im Fan-Club-Zelt und wird als prominentes Mitglied in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen.

Unser Gründungspartner Coca-Cola spendiert allen Fan-Club-Mitgliedern im Zelt Freigetränke solange der Vorrat reicht. Außerdem kann in der Coca-Cola-Gaming-Ecke am Tischkicker oder an der PlayStation schon mal die Begegnung am Abend simuliert werden. Es erwarten euch außerdem die begehrten Spieltag-Pins, die ihr ab einer Spende von einem Euro pro Stück erwerben könnt. Die gesammelte Summe kommt dem Verein "Kindernothilfe e.V." zugute. Die Preise für Speisen und Bier sind im Zelt für Mitglieder reduziert.

Freigetränk am Weserstrand

Am Fan-Club-Bus könnt ihr kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen erstehen. In den Stunden vor dem Anpfiff wird hier ein aktuelles Trikot unserer Nationalmannschaft verlost. Zusätzlich ist die SUTU-Wall neben dem Bus wieder mit dabei: eine interaktive LED-Wand, an der ihr eure Fußball-Skills testen und Preise gewinnen könnt.

Bereits um 12 Uhr steht unser Fan-Match gegen die Ukraine auf dem Plan. Gekickt wird auf dem Platz des FC Union 60 am Jürgensdeich 1, nur 15 Minuten Fußweg vom Weserstadion entfernt. Zuschauer sind herzlich willkommen. Alternativ haben Fans die Möglichkeit, den Spieltag im Café Sand zu beginnen. Das Café liegt direkt am idyllischen Weserstrand und dient von 12 bis 15 Uhr als Treffpunkt für Deutschland-Fans. In diesem Zeitraum erhalten Fan-Club-Mitglieder gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises ein Freigetränk.

