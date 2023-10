Boris Schommers: "Wir wollen den Weg in eine gute und erfolgreiche Zukunft bereiten"

Boris Schommers neuer MSV-Trainer

Boris Schommers ist neuer Cheftrainer des Drittligisten MSV Duisburg. Der 44-Jährige, der vom 1. FC Düren aus der Regionalliga West an die Wedau wechselt, hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2023/2024 unterschrieben, der sich beim Klassenverbleib um eine weitere Spielzeit verlängert. Aktuell haben die "Zebras" nach dem ersten Saisonsieg (1:0 gegen die SpVgg Unterhaching) als Schlusslicht noch zwei Zähler Rückstand auf die sichere Zone.

"Der erste Sieg hat zwar erst einmal für Erleichterung gesorgt, die sportliche Lage des MSV bleibt aber weiter ernst und angespannt", sagt MSV-Vorstandsvorsitzender Ingo Wald. "Wir sind davon überzeugt, dass Boris Schommers menschlich und fachlich der richtige Mann ist. Er hat einen klaren Plan aufgezeigt, wie wir den Kampf um den Klassenverbleib erfolgreich bestreiten und den MSV langfristig in die Erfolgsspur zurückführen können."

"Hier wird gemeinsam angepackt, da will ich dabei sein"

Boris Schommers hatte nach Stationen beim 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga (September 2019 bis September 2020), beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga (Februar 2019 bis Juni 2019) und zuvor viele Jahre als U 19- und U 17-Trainer beim 1. FC Köln im November 2022 den West-Regionalligisten 1. FC Düren übernommen, den Verein zunächst vor dem drohenden Abstieg bewahrt und jetzt auf den zweiten Tabellenplatz geführt, punktgleich mit Tabellenführer Fortuna Köln. Dennoch entschied sich der Trainer für die neue Herausforderung.

Boris Schommers meint: "Schon beim ersten Kontakt zum MSV Duisburg war klar: Auf diesen großen und traditionsreichen Verein mit seiner riesigen Fanbasis will ich mich einlassen. Die dann folgenden Gespräche haben mich darin noch bestärkt. Das war offen, das war ehrlich, hier wird gemeinsam angepackt, da will ich dabei sein. Wir wollen jetzt kurzfristig mit harter Arbeit wieder über den Strich und dann weiter den Weg in eine gute und erfolgreiche Zukunft bereiten."

Interimstrainer Engin Vural kehrt zur U 19 zurück

Engin Vural, der nach der Freistellung von Torsten Ziegner das Drittligateam der Meidericher interimsweise übernommen hatte, wird künftig wieder die U 19 in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga betreuen. "Wir können Engin nicht genug dafür danken, dass er sich dem MSV in dieser so kritischen Lage zur Verfügung gestellt hat", betont Ingo Wald. "Dass er nun wieder unsere U 19 übernimmt, stärkt den MSV für die zukünftige Entwicklung. Mit Boris Schommers für den Profibereich, der über Erfahrungen im Nachwuchsbereich verfügt, sowie Engin Vural als U 19-Trainer, der nun Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt hat, sind die Voraussetzungen für eine noch intensivere Verzahnung zwischen unserem Senioren-Team und dem Nachwuchsleistungszentrum ideal."

Sein Debüt als Trainer des MSV Duisburg gibt Boris Schommers bereits am Mittwoch (ab 19.30 Uhr) im Zweitrundenduell des Niederrheinpokals beim Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen 05. Das erste Drittligaspiel unter seiner Regie steht nach der Verlegung der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken (neuer Termin noch offen) am Samstag, 21. Oktober (ab 14 Uhr), gegen Arminia Bielefeld auf dem Programm.

