Bochums "Cihan": Altmeister in Topform

Im DFB-ePOKAL-Talk von esports.com spricht der Bochumer Cihan "Cihan" Yasarlar über seine Erwartungen an das erstmalig gespielte Turnier.

Der ehemalige Deutsche Meister Cihan spielt seit dieser Saison für den VfL Bochum. Nach der Teilnahme an der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) tritt der 28-Jährige nun auch im DFB-ePokal powered by ERGO für den Verein aus dem Ruhrpott an. In der VBL CC zeigte Cihan sehr starke Leistungen: Mit zwölf Siegen aus 21 Spielen war er der zweitbeste Spieler der regulären Saison und brillierte vor allem offensiv mit 2,48 Toren pro Spiel.

"Haben uns extrem gut vorbereitet"

Obwohl sich Cihan seiner spielerischen Fähigkeiten bewusst ist, hat er mit der erfolgreichen VBL CC-Saison und dem Status als Mitfavorit für den Titel im DFB-ePokal nicht gerechnet: "Das Ziel in der VBL CC war es erstmal, nur die Top 6 zu erreichen. Nach den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass noch mehr möglich ist. Wir haben uns noch weiter gepusht, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", sagt Cihan. Dementsprechend motiviert gehen die Bochumer in die gemeinsame Vorbereitung auf die ePokal-Hauptrunde, in der mit Hoffenheim und Mönchengladbach zwei schwere Gegner warten.

Besonders beeindruckt ist Cihan von den Leistungen und der Motivation seiner Teamkollegen. Ali "Predator" Oskoui Rad hat seine Stärken, genau wie Cihan, vor allem in der Offensive. Er war mit 59 Treffern der torgefährlichste Spieler der vergangenen VBL CC-Saison. Cihan sagt: "Wir haben uns als Team extrem gut auf die Saison vorbereitet. Ali und ich haben dann überraschend gut gespielt und waren auch im Doppel stark. Dass wir zu Beginn der Saison unterschätzt wurden, hat uns besonders motiviert."

Auch die Entwicklung seines Teamkameraden David "Blackdave" Technow bewertet Cihan sehr positiv. Er habe sich in dieser Saison bereits stark verbessert und könnte es bis an die Spitze des FIFA-Esports schaffen.

Der VfL Bochum trifft am 6. Mai in der Hauptrunde des DFB-ePokals auf die TSG Hoffenheim. Auf der Xbox spielt der VfL am 7. Mai gegen Borussia Mönchengladbach. Das komplette Interview mit Cihan, in dem er auch über seine Anfänge und seine Motivation redet, gibt es auf esports.com. Mehr Informationen zum eFootball-Team des VfL Bochum sind auf der offiziellen Instagram-Seite zu finden.

