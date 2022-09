Bochum vs. Meppen im Vonovia Ruhrstadion

Highlight in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Der VfL Bochum aus der Regionalliga West empfängt den Erstligisten aus Meppen in einmaliger Kulisse: Am Sonntag, 11. September um 14:00 Uhr treffen die VfL-Frauen auf die höherklassigen Emsländerinnen im Vonovia Ruhrstadion.

In der ersten Runde hatte sich der VfL Bochum im Holstein-Stadion beim Nord-Regionalligisten aus Kiel mit einem 2:1-Sieg durchgesetzt. Tickets für die Partie können sich Fans ab sofort im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum.de/tickets sichern. Karten gibt es für die Blöcke A bis D (Südtribüne) ab fünf Euro. Das Vonovia Ruhrstadion öffnet um 13 Uhr, auch die Tageskassen werden geöffnet sein.

[dfb]