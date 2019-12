Bochum gegen Bayern: Finale garantiert

Am heutigen Dienstag und am Mittwoch geht der DFB-Pokal mit 16 interessanten Duellen in die zweite Runde. Dabei kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen, einer erstaunlichen Premiere und einigen Rekorden. DFB.de macht den Faktencheck.

Wiedersehen: Dirk Lottner, Trainer des 1. FC Saarbrücken und gebürtiger Kölner, bestritt zwischen 1999 und 2004 insgesamt 174 Pflichtspiele für die Profis des 1. FC Köln und erzielte dabei 57 Tore. Zwischen 2006 und 2013 war Lottner zudem in mehreren Funktionen als Trainer beim 1. FC Köln tätig, darunter auch als Co-Trainer der Profis.

Starke Serie: Mit dem Weiterkommen in Runde eins setzte Freiburgs Trainer Christian Streich seine Serie fort: Zum achten Mal nimmt Christian Streich in dieser Saison am DFB-Pokal teil und zum achten Mal überstand er die 1. Runde – nur Winfried Schäfer (13-mal) und Josef Piontek (neunmal) setzten sich seit Bundesliga-Gründung als Trainer öfter in der 1. Pokalrunde durch, ohne dabei ein einziges Mal zu scheitern.

Angstgegner: Der Hamburger SV ist im DFB-Pokal nach fünf Duellen noch sieglos gegen den VfB Stuttgart (ein Remis, vier Niederlagen) und schied immer aus (viermal, 1983/1984 nach Wiederholungsspiel) – gegen kein anderes Team kam der HSV bei so vielen Duellen nie weiter.

Finalgarantie: Fünfmal trafen der VfL Bochum und der FC Bayern München im DFB-Pokal aufeinander – jedes Mal erreichte der Sieger dieses Duells später auch das Finale (einmal Bochum, viermal Bayern), dreimal folgte der Gewinn des Pokals.

Lange her: Der FC Bayern schied zuletzt vor 19 Jahren in der 1. oder 2. Runde einer DFB-Pokalsaison aus! Am 1. November 2000 gab es in Magdeburg im Elfmeterschießen (2:4) das Aus in Runde zwei.

Auf Rekordkurs: Bielefelds Fabian Klos stand in 19 DFB-Pokalpartien für Arminia Bielefeld auf dem Feld und könnte gegen den FC Schalke 04 zu seinem 20. Einsatz kommen. Damit würde er Bielefelds bisherigen Rekordspieler im DFB-Pokal, Wolfang Pohl, überholen und wäre Rekord-Pokalspieler der Arminia.

Pokalpremiere: Obwohl sowohl der 1. FC Kaiserslautern als auch der 1. FC Nürnberg bereits im Jahr 1900 gegründet wurden und 67 Pflichtspiele gegeneinander bestritten, trafen die beiden Klubs noch nie im Pokal aufeinander.

120 Minuten Spannung: In fünf der letzten sechs Pokal-Heimspiele musste Borussia Dortmund in die Verlängerung, darunter in den letzten vier Heimspielen allesamt. In drei dieser vier letzten Heimspiele musste sogar das Elfmeterschießen zur Entscheidung herhalten.

Auswärtsstärke: Die letzten neun Pokal-Gastspiele entschied Borussia Mönchengladbach allesamt für sich, es ist die längste aktuelle Siegesserie auswärts aller teilnehmenden Mannschaften (Elfmeterschießen ausgeschlossen). Zwar schieden die Fohlen in den vergangenen drei Duellen mit Ligakonkurrenten aus, allerdings fanden diese Spiele allesamt im heimischen Borussia-Park statt – auswärts kam Gladbach zuletzt dreimal in Folge bei einem Ligakonkurrenten weiter.

[dfb]