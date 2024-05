BNG2027 richtet Blick auf FIFA-Kongress

BNG2027 hat den FIFA-Evaluierungsbericht erhalten und damit die gute Gesamtbewertung zur Kenntnis genommen, die das FIFA-Inspektoren-Team unserer Bewerbung gegeben hat. Hinsichtlich der technischen Gegebenheiten sowie einer gründlichen Risiko-Einschätzung erfüllt unsere BNG2027-Vision und ihre jeweiligen Bestandteile alle Erwartungen, die ein Bewerberland zu erfüllen hat.

Unsere Bewerbung ist darauf ausgerichtet, eine in jeder Hinsicht qualitativ hochwertige WM zu veranstalten. Sie bietet alle operativen und logistischen Voraussetzungen, um das Turnier erfolgreich zu gestalten und die FIFA in ihrer Mission zu unterstützen, den Frauenfußball in allen 211 Mitgliedsverbänden voranzutreiben, wofür wir spannende und detaillierte Pläne präsentiert haben. Mit Leidenschaft und großem Engagement stehen unsere jeweiligen Regierungen, Host Cities und Akteure auf nationaler Ebene hinter unserer Vision; alles steht bereit, um die Mannschaften und ihre Fans willkommen zu heißen und ihnen die bestmöglichen Bedingungen für eine WM zu bieten - so, wie man es von einem Turnier dieser Strahlkraft und Bedeutung auch erwarten darf.

Im Anschluss an diesen letzten Meilenstein im Bewerbungsprozess richtet BNG2027 nun den Blick auf den in der nächsten Woche in Bangkok stattfindenden FIFA-Kongress. Dort werden die Mitgliedsverbände darüber abstimmen, wer Gastgeber der FIFA Frauen-WM 2027 sein wird. Während wir weiter daran arbeiten, um Unterstützer für unser Projekt zu gewinnen, freut sich das gesamte Bewerbungsteam bereits jetzt darauf, den Delegierten dort unsere BNG2027-Vision vorstellen zu können.

Gemeinsam wollen wir neue Wege gehen: Breaking New Ground.

[dfb]