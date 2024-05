BNG2027 beglückwünscht den Brasilianischen Fußball-Verband

Das BNG2027-Team beglückwünscht den Brasilianischen Fußball-Verband zur Entscheidung des 74. FIFA-Kongresses in Bangkok, Brasilien die Gastgeberrolle der FIFA Frauen-WM zu übertragen.

Im Anschluss an einen intensiv geführten Wahlkampf erkennen die Fußball-Verbände von Belgien (RBFA), den Niederlanden (KNVB) und Deutschland (DFB) die Qualität der Bewerbung des brasilianischen Verbandes (CBF) an und würdigen die jederzeit respektvolle Atmosphäre im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Bei aller Enttäuschung – angesichts der intensiven Arbeit, die in das BNG2027-Projekt gesteckt wurde – akzeptieren wir die Tatsache, dass es bei keinem Wettbewerb dieser Art eine Erfolgsgarantie gibt. Dennoch sind wir stolz auf das Geleistete und versichern, dass sich Belgien, die Niederlande und Deutschland stets in den Dienst des Fußballs weltweit stellen werden.

Ullrich: "Im Fußball geht man nicht immer als Sieger vom Platz"

Unser herzlicher Dank gilt den vielen Unterstützern zuhause, die uns loyal begleitet haben, sowie den zahlreichen anderen Mitgliedsverbänden der FIFA für ihre Offenheit und ihr Interesse, das sie uns über die vergangenen Monate entgegengebracht haben. Sehr gern bleiben wir mit ihnen auch künftig im Kontakt, um unser gemeinsames Ziel – die Weiterentwicklung des Frauenfußballs – voranzutreiben. Denn dies steht im Mittelpunkt unserer Strategie als Nationalverbände und wird von der in die Bewerbung investierten Arbeit sicher profitieren.

Selbstverständlich werden wir nun den Brasilianischen Fußball-Verband und die FIFA nach Kräften in ihrem Bemühen unterstützen, die FIFA Frauen-WM 2027 zu einem riesigen Erfolg zu machen und den Frauenfußball im besten Licht zu präsentieren. Denn so kann er sein volles Potenzial entfalten.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagte: "Gratulation an Brasilien. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und alles Gute bei der Ausrichtung des Turniers. Fußball ist ein Wettbewerb, dem wir uns immer wieder stellen. Dazu gehört, dass man nicht immer als Sieger vom Platz geht. Aber natürlich sind wir nun enttäuscht, vor allem auch, weil wir nach wie vor von der hohen Qualität unserer Bewerbung überzeugt sind. Und wir haben unser Bestes gegeben, gemeinsam mit unseren Freunden aus den Niederlanden und Belgien. Wir werden in Deutschland und Europa weiter alles dafür tun, um das Potenzial und die Begeisterung im Mädchen- und Frauenfußball aktiv weiter zu nutzen."

