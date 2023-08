Blindenfußball-WM: Versöhnlicher Abschluss mit Sieg über Spanien

Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem 1:0 über Spanien von der Weltmeisterschaft in England verabschiedet. Das Team von Bundestrainer Martin Mania belegt damit im Zwölferfeld nur den vorletzten Platz. Mit dem Sieg über Spanien gelang immerhin ein versöhnlicher Abschluss für ein Turnier, in das man mit großen Erwartungen gestartet war, die angepeilte Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris aber verpasste.

Die spanische Mannschaft, nachnominiert nach der Absage der eigentlich qualifizierten Australier, ist derzeit nicht mit den starken Auswahlteams der Vergangenheit vergleichbar. Deutschland musste gegen die Iberer auf die beiden erkälteten Stammkräfte Ted Altunbas und Alex Fangmann verzichten. Die bisher nicht so oft eingesetzten Jonas Fuhrmann und Ali Pektas kamen zum Zuge, außerdem Emilio Eichler sowie Nils Hemmenstädt im Tor zu ihren ersten WM-Einsätzen.

WM-Finale live auf YouTube

Deutschland begann furios, es kam zu etlichen gelungenen Offensivaktionen. Jonathan Tönsing vom FC St. Pauli ballerte einen Sechsmeter-Strafstoß unglücklich gegen den Pfosten, so dass man mit 0:0 in die Pause ging. Spanien war kaum präsent, nur Spielführer Alamar setzte kurz vor der Pause zu einem gefährlichen Schuss an. Der Hamburger Rasmus Narjes schloss ein gutes Dribbling mit einem nicht besonders harten Schuss aus fünf Metern ab, der aber abgefälscht den Weg ins spanische Tor fand - das erlösende 1:0.

Im WM-Finale in Birmingham stehen sich mit China und Argentinien zwei deutsche Gruppengegner gegenüber. Das Spiel wird heute (ab 18.30 Uhr) auf YouTube übertragen.