Blindenfußball-Nationalmannschaf: Tür zum EM-Halbfinale weit offen

"Den Fußball, den wir spielen, der ist geil", schwärmte Bundestrainer Martin Mania direkt nach dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Pescara (Italien). Wenige Minuten zuvor hatte sein Team mit dem 2:0-Erfolg gegen Titelverteidiger Spanien den zweiten Erfolg im zweiten Turnierspiel gefeiert. Mit dem Sieg kann die deutsche Auswahl bereits Montag früh gegen England (ab 9 Uhr) das Halbfinale und damit die WM-Qualifikation für England 2023 klar machen. Bislang war die DBS-Mannschaft nur bei der WM 2015 am Start.

Von Beginn an bot das Mania-Team bei sommerlichen Bedingungen und Temperaturen um die 27 Grad Celsius eine couragierte Leistung. Taime Kuttig verpasste schon nach 25 Sekunden das 1:0, als er von halblinker Position aus vier Metern am spanischen Schlussmann Ceferino Sánchez scheiterte. Nur wenig später klingelte es dann doch: Jonathan Tönsing markierte 120 Sekunden später die Führung, als er von der rechten Seite zum Tempodribbling ansetzte und den Ball mit dem linken Fuß ins Netz hämmerte. Die deutsche Auswahl erspielte sich auch danach weitere Chancen, scheiterte aber mit Tönsing am Pfosten oder durch Narjes an Sánchez. "Wir hätten gerne früher den Sack zugemacht, hatten einige Chancen. Allerdings trafen die Spanier auch einmal den Außenpfosten", sagt Mania. "Wir mussten länger als geplant Kräfte investieren und konnten nicht vorzeitig rotieren."

Kuttig macht den Deckel drauf

Das DBS-Team wollte aber schnell die vorzeitige Entscheidung – sieben Minuten nach dem Seitenwechsel erlöste Kuttig dann sein Team und erhöhte auf 2:0. "Dann war der Drops gelutscht. Die Spanier waren raus, weil sie wussten, dass ein Tor allein nicht mehr reichen würde, um Feuer reinzubringen", stellte der Bundestrainer fest.

Die Regenerationszeit vor dem Klassiker gegen England ist kurz – allerdings waren auch die Engländer heute im Einsatz und gewannen mit 4:0 gegen Rumänien. Torschütze Kuttig betonte: "Wir wollen Gruppensieger werden, also müssen wir auch die restlichen beiden Gruppenpartien gewinnen."

Das Spiel gegen England kann entweder per Livestream (englischer Kommentar) oder per deutscher Audiodeskription unter www.blindenfussball.net oder +49345 483 41 6722 verfolgt werden.

[dfb]