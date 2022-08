Blindenfußball: Erster Schritt zur WM 2023

Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft misst sich von Samstag bis zum 4. September mit internationalen Top-Teams beim World Grand Prix in Schiltigheim (Frankreich). Nach Platz vier bei der EM im Juni und der erfolgreichen Qualifikation für die WM 2023 in Birmingham (England) beginnt somit die Vorbereitung auf die zweite WM-Teilnahme Deutschlands im Mutterland des Fußballs.

Zwei Jahre vor der Eröffnungsfeier der Paralympics 2024 in Paris lädt Gastgeberland Frankreich ein zum ersten von drei World Grand Prix Turnieren im Blindenfußball. Zwei weitere Turniere folgen 2023 und 2024. Mit einem neugebauten Spielfeld als Vorbereitungsstätte für Paris erwarten die Spieler dort optimale Bedingungen. Gespielt wird im Wettkampfmodus Jeder-gegen-Jeden mit abschließendem Spiel um Platz drei und Finale.

Für die Auswahl von Cheftrainer Martin Mania ist es das erste Zusammentreffen nach der Europameisterschaft in Italien und eine anspruchsvolle Bestandsaufnahme zugleich. Direkt im ersten Spiel trifft das deutsche Team auf den amtierenden Weltmeister und Paralympics-Sieger aus Brasilien, das traditionell stärkste Team der Welt und somit auch Favorit beim World Grand Prix. Doch der EM-Viertplatzierte möchte sich nicht verstecken und ist bereit für die Herausforderung. "Für die Entwicklung des Teams ist es wichtig, Turniere auf Topniveau zu spielen und Erfahrungen zu sammeln", so Mania. Die weiteren Gegner sind der amtierende Europameister aus Frankreich, Japan als Viertplatzierter der Weltrangliste und Rumänien, die bei der EM im Juni den achten Rang erreichten.

Kapitän Fangmann vor seinem 100. Länderspiel

Im Vergleich zum EM-Kader gibt es einige Veränderungen: Mit Alican Pektas (Reha nach Knie-OP) und Jonathan Tönsing (berufsbedingt) fehlen zwei erfahrene Offensivkräfte. Besonders der Ausfall von Tönsing wird schwer zu kompensieren sein, mit acht Toren war der Spieler vom FC St. Pauli erfolgreichster deutscher Torschütze und zweitbester Torschütze der Europameisterschaft in Italien. Umso erfreulicher ist die Rückkehr von Kapitän Alexander Fangmann, der nach fast einjähriger Verletzungspause in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrt. Besonderes Highlight: Fangmann steht aktuell bei 99 Länderspielen und wird voraussichtlich gegen den prestigeträchtigen Gegner Brasilien die historische Marke von 100 Länderspielen erreichen. Erstmals berufen wird der erst 15 Jahre alte Emilio Eichler, der bei Hertha BSC bereits seine zweite Bundesligasaison als Stammspieler absolviert. "Emilio ist ein vielversprechendes Talent, über das wir uns sehr freuen", so Cheftrainer Mania über den Nachwuchsspieler.

Wie auch im Vorfeld der EM freut sich die Blindenfußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die Weltmeisterschaft über die Unterstützung der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Seit November 2021 kooperiert Deutschlands älteste Fußballstiftung mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS), um gemeinsam den Blindenfußball in Deutschland weiter voranzubringen. Neben der Organisation von Lehrgängen oder der Bereitstellung von Materialien und Talentförderung profitiert das deutsche Team auch von einer prominenten Patin, der ehemaligen Fußballnationaltrainerin der Frauen sowie Botschafterin und Kuratorin der Stiftung Tina Theune.

Alle Spiele live auf YouTube

Auch ein deutsches Frauenteam wird vor Ort gegen den Klingelball treten: Die Auswahl des FC St. Pauli wird in zwei Spielen gegen den Gastgeber SC Schiltigheim antreten.

Alle Spiele des World Grand Prix werden live und mit englischem Kommentar auf dem YouTube-Kanal und mit französischem Kommentar auf dem Facebook-Kanal des Veranstalters übertragen.

Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

28. August, 19:30 Uhr: Brasilien vs. Deutschland

29. August, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Japan

1. September, 19:30 Uhr: Frankreich vs. Deutschland

2. September, 14:30 Uhr: Deutschland vs. Rumänien

3. September: Spiel um Platz 3 & Finale

Das ist der deutsche Kader: Sebastian Themel (37 Jahre/BG Marburg), Nick Leidecker (23/BVB Dortmund), Hasan Koparan (34/BG Marburg), Hasan Altunbas (22/BVB Dortmund), Mulgheta Russom (44/MTV Stuttgart), Rasmus Narjes (22/FC St. Pauli), Alexander Fangmann (37/MTV Stuttgart), Taime Kuttig (30/BG Marburg), Jonas Fuhrmann (22/BVB Dortmund), Emilio Eichler (15/Hertha BSC)

[dfb]