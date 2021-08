Blindenfußball-Bundesliga: Vier Teams mit maximaler Punkteausbeute

In Berlin fand am Wochenende der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga Saison 2021 statt. Der FC St. Pauli, der MTV Stuttgart, die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg und Borussia Dortmund nahmen die volle Punkteausbeute mit nach Hause. Der nächste Spieltag in Trier am 4. September 2021 verspricht daher Spannung an der Tabellenspitze.

Zum Auftakt des Spieltages schlug der FC St. Pauli den BSV 1958 Wien 10:1. Herausragender Akteur auf Seiten der Hanseaten war Jonathan Tönsing, der acht Treffer erzielte. Im Revierderby besiegte Borussia Dortmund den FC Schalke 04 3:0. In einem intensiven Spiel sorgten die Tore durch Jörg Fetzer und Hasan Altunbas zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. In der dritten Begegnung setzte sich der MTV Stuttgart mit einem 7:0-Erfolg gegen die neu gegründete Spielgemeinschaft (SG) Fortuna Düsseldorf/1. FC Düren durch. Alexander Fangmann trug sich gleich sechsmal in die Torschützenliste ein. Im letzten Spiel am Samstag erreichten die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg einen 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC. Der klare Favorit aus Marburg erspielte sich nur wenige hochkarätige Chancen und war lediglich durch zwei Einzelaktionen von Nationalspieler Taime Kuttig erfolgreich.

MTV Stuttgart und FC St. Pauli mit klaren Erfolgen

Am zweiten Tag des ersten Spieltages feierten der MTV Stuttgart und der FC St. Pauli in ihren zweiten Partien die nächsten Torfestivals. In der ersten Begegnung des Tages setzte sich der Rekordmeister aus Stuttgart mit 6:0 gegen den BSV Wien durch. Nationalspieler Alexander Fangmann steht nach dem zweiten Spiel bereits bei 10 Toren. Der FC St. Pauli gewann anschließend verdient mit 8:0 gegen den FC Schalke 04. Die Kiezkicker grüßen auf Grund des besseren Torverhältnisses von der Tabellenspitze, während die "Knappen" weiterhin auf die ersten Punkte warten müssen. Die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg gewannen ihr zweites Spiel mit 3:0 gegen die SG Fortuna Düsseldorf/1. FC Düren. Wiederum war Taime Kuttig der einzige Torschütze seines Teams. Zum Abschluss des Spieltages trafen die Gastgeber von Hertha BSC auf Borussia Dortmund. Unter den Augen von Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Arne Friedrich, Sportdirektor von Hertha BSC, boten die Blindenfußballer aus der Bundeshauptstadt eine engagierte Leistung, mussten sich am Ende jedoch mit 1:5 geschlagen geben.

Der nächste Spieltag findet am 4. September in Trier auf dem Viehmarktplatz statt. Weiter geht es am 18./19. September in Stuttgart und am 16./17. Oktober in Hamburg. Nach den Begegnungen am 30. Oktober auf dem Münsterplatz in Bonn wird dann der deutsche Meister feststehen. Grundlage für die Spieltage ist ein detailliertes Hygienekonzept. Die Partien der Blindenfußball-Bundesliga sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Duelle vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert.

[dfb]