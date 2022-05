Startet am Samstag in die neue Saison: Die Blindenfußball-Bundesliga

Blindenfußball-Bundesliga startet in Karlsruhe in 15. Saison

Rund um die Nationalmannschaft ist Aufbruch spürbar, am kommenden Samstag startet zudem die Blindenfußball-Bundesliga in Karlsruhe in die neue Saison. Acht Mannschaften sind in der 15. Auflage der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen mit dabei. Der Saisonstart wird von zwei Spielausfällen getrübt. Corona und Verletzungen führten zur Absage von Hertha BSC und Borussia Dortmund.

"Wir wollen Deutschland mit voller Kapelle bei der EM repräsentieren, fit und hochmotiviert", sagt Martin Mania. Der 29 Jahre alte Bundestrainer, der vor einem Jahr das Amt übernommen hat, weiß, wie schwer es wird, das große Ziel - die Paralympics 2024 in Paris - zu erreichen. Dafür müsste man Europameister oder 2023 bei der Weltmeisterschaft mindestens Dritter werden. "Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern. Im vergangenen Jahr sind wir toll zusammengewachsen, der Spirit passt", urteilt Mania. Seit dem letzten Jahr fördert die DFB-Stiftung Sepp Herberger neben der Liga auch die Nationalmannschaft. "Dadurch wurden wir in die Lage versetzt, mehr Lehrgänge bestreiten zu können, das hat die Entwicklung nochmal angeschoben", freut sich der Bundestrainer. Vor der Nominierung des zehnköpfigen EM-Kaders tritt die Nationalmannschaft Mitte Mai noch bei einem Vier-Länder-Turnier gegen Polen, Italien und Japan an. Unterstützt wird die Mannschaft seit Kurzem auch von Welt- und Europameistertrainerin Tina Theune, die das Team als Patin begleitet.

Sportliches Niveau in den vergangenen Jahren stetig gestiegen

Die Blindenfußball-Bundesliga startet am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Stadtspieltag auf dem Karlsruher Schlossplatz in die 15. Saison. Die DFB-Vizepräsidenten Ralph-Uwe Schaffert und Ronny Zimmermann sowie Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup werden sich den Saisonauftakt vor Ort anschauen, die Stahlrohrtribünen, die beim Finale vergangenen Herbst in Bonn bis auf den letzten Platz besetzt waren, sind auch auf dem Schlossplatz aufgebaut. "Das sportliche Niveau ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Wir freuen uns auf spannende und hochklassige Partien in der anstehenden Spielrunde und wollen auch das Karlsruher Publikum am kommenden Samstag für den Blindenfußball begeistern", betont Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger.

Neben den Partien zwischen der Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln und den Sportfreunden Blau-Gelb Blista Marburg sowie dem BSV 1958 Wien gegen den FC Schalke 04 findet ein Einlagespiel einer Prominenten-Auswahl mit Ex-Nationalspieler Dirk Schuster und der früheren Nationaltorhüterin Silke Rottenberg statt. Rekordmeister MTV Stuttgart wird ein Freundschaftsspiel gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg bestreiten.

Erwarteter Dreikampf um die Deutsche Meisterschaft

Die 15. Saison wird am 17. September auf dem Roncalliplatz neben dem Kölner Dom vor großer Kulisse enden. Dann steht auch fest, wer sich in diesem Jahr die begehrte DFB-Meisterplakette im Blindenfußball sichern wird. War der Titelkampf in den vergangenen zwei Jahren ein Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem MTV Stuttgart, erwartet man für diese Saison einen Dreikampf. Die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, ohnehin mit den Nationalspielern Alican Pektas und Taime Kuttig ein Topteam, verstärkten sich mit dem 17 Jahre alten Talent Nico Rother, der wegen seines Sports aus Berlin nach Hessen umzog.

Die Deutsche Telekom, VW und VANDA Pharmaceuticals sind Partner der Liga. Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga unter www.blindenfussball.de.

Der Spieltag im Überblick:

09.30 Uhr SG Fortuna Düsseldorf / PSV Köln – Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg

11.30 Uhr MTV Stuttgart – Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg (ohne Wertung)

13.00 Uhr Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball

15.00 Uhr BSV 1958 Wien – FC Schalke 04

