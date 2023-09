"Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft": In Köln finden die Inklusionstage statt

Blindenfußball-Bundesliga: Saisonfinale in Köln

Der Meister kann nachlegen. Die Blindenfußball-Bundesliga ist zum Final-Spieltag der Saison 2023 direkt neben dem Kölner Dom zu Gast. Und im allerletzten Spiel der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen kann Vorjahresmeister FC St. Pauli auf dem Roncalliplatz noch den Titel klarmachen. Am Samstag (16.15 Uhr) treffen die Kiezkicker auf den Rekordtitelträger MTV Stuttgart.

Zwei Stunden zuvor spielen die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg gegen Borussia Dortmund. Marburg hat genauso wie St. Pauli 17 Punkte und steht drei Tore besser da. Doch selbst, wenn die Nordhessen ihre Pflichtaufgabe lösen, hat das letzte Wort der amtierende Titelträger aus Hamburg.

Pauli-Coach Schmidt: "Haben es bis zum Ende in eigener Hand"

"Falls die Marburger ihr Spiel 1:0 gewinnen, müssten wir Stuttgart 4:0 schlagen. Das wäre dann schon sehr ambitioniert. Aber ja, wir werden es bis zum Ende in der eigenen Hand haben", sagt St. Paulis Trainer Wolf Schmidt.

Das Saisonfinale im Blindenfußball gehört zu den sportlichen Höhepunkten der Fußball-Inklusionstage, die bereits ab Freitag unter dem Motto "Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft" in Köln ausgetragen werden. Der FußballFreunde-Cup, ein inklusives Turnier für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap, am Freitag oder der deutsche Amputierten-Fußball-Cup am Sonntag zählen ebenfalls zum umfangreichen Programm der größten Inklusionsveranstaltung im deutschen Fußball.

"Wir wollen einen Beitrag leisten für die Entwicklung einer noch inklusiveren Kultur im Fußball", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der in Köln vor Ort sein und am Samstag gegen 17.45 Uhr gemeinsam mit Otto Rehhagel die offizielle DFB-Meisterplakette an den neuen Deutschen Meister im Blindenfußball überreichen wird.

Viel Prominenz vor Ort

Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, wird genauso auf dem Roncalliplatz begrüßt werden, wie die langjährige Bundestrainerin Tina Theune, die drei Europameistertitel in Folge und die erste Weltmeisterschaft mit den deutschen Frauen gewann, die Fußball-Weltmeisterin Lira Alushi und der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein Dr. Christos Katzidis. Der Eintritt ist frei und selbstverständlich werden auch barrierefreie Zuschauerplätze angeboten. Blinde und sehbehinderte Besucher können die Spiele der Blindenfußball-Bundesliga über eine Audiodeskription live vor Ort und im Internet verfolgen.

Außenseiterchancen auf den Titel hat noch das Blindenfußball-Team des FC Schalke 04 (aktuell 12 Punkte). Die Königsblauen setzen vor allem auf Tore des türkischen Nationalspielers Emre Aslan. Aslan führt die Torschützenliste der Liga mit 15 erzielten Toren an. 2022 war er zum besten Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Bereits am Freitagabend (18 Uhr) trifft Schalke in einem Nachholspiel auf den MTV Stuttgart, zum Auftakt am Samstag (9 Uhr) dann auf Hertha BSC. Mit zwei Siegen könnte Schalke noch auf 18 Punkte kommen und hätte damit theoretisch noch Chancen auf den Titel. Genauso wie der MTV Stuttgart (13 Punkte) und Borussia Dortmund (15 Punkte).

Wohl Fernduell um den Titel

Realistisch aber kommt es zum Fernduell zwischen dem FC St. Pauli und den Sportfreunden Blau-Gelb Blista Marburg. Verteidigt der Meister den Titel oder fährt Marburg die sechste Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball ein. Die Entscheidung fällt am Dom.

Am Sonntag bestreitet die Bundesliga-Mannschaft des FC Ingolstadt ein internationales Freundschaftsspiel gegen die belgische Mannschaft von Cécifoot Charleroi. Anstoß auf dem Roncalliplatz ist um 12.30 Uhr. Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga unter www.blinden-fussball.de. Alle Informationen und der Ablaufplan zu den Fußball-Inklusionstagen können hier abgerufen werden.

Der 5. Spieltag

9 Uhr: Hertha BSC - FC Schalke 04

11 Uhr: SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf - VSC / ABSV Wien

13 Uhr: Blindenfußball-Einlagespiel einer Prominenten-Auswahl

14.15 Uhr: SF BG Blista Marburg – Borussia Dortmund

16.15 Uhr: MTV Stuttgart – FC St. Pauli

