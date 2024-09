Blindenfußball-Bundesliga: Marburg auf Titelkurs

Bei hochsommerlichen Temperaturen bestritten die Mannschaften der Blindenfußball-Bundesliga in Dortmund den vorletzten Spieltag der Saison 2024. Der Tabellenführer aus Marburg unterstrich seine Ambitionen auf die Titelverteidigung, während Borussia Dortmund einen deutlichen Erfolg im Revierderby gegen den FC Schalke 04 landete.

Den Spieltag eröffneten am Samstag der MTV Stuttgart und der FC Schalke 04. In einem hart umkämpften Duell mühten sich die Schwaben zu einem 1:0-Arbeitssieg. Für die Schalker setzte es damit die erste Saisonniederlage, während der MTV mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen seine Meisterschaftshoffnungen weiter am Leben hielt.

Im Anschluss traf der VSC/ABSV Wien auf den FC Ingolstadt. Die Oberbayern markierten in der Anfangsphase den Führungstreffer durch Ilkay Öztürk und konnten somit ihren ersten Torerfolg überhaupt in der Blindenfußball-Bundesliga bejubeln. Die Wiener konnten die Partie zwar zwischenzeitlich noch drehen, mussten sich aber am Ende trotzdem mit einer Punkteteilung zufriedengeben, nachdem Ingolstadt kurz vor Schluss den Ausgleich per Strafstoß markierte. Mit dem 2:2 sicherten sich die Schanzer ihren ersten Ligapunkt.

Marburg unterstreicht Titelambitionen

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SF BG Blista Marburg und Verfolger Borussia Dortmund ließen die Hessen dem Gastgeber keine Chance. Marburg ging schon in den Anfangsminuten durch den Treffer von Nationalspieler Taime Kuttig in Führung. Am Ende hieß es 3:0 für die Hessen. Durch den Sieg konnten die Marburger die Tabellenführung behaupten und sind auf dem besten Weg, ihren Meistertitel zu verteidigen. Den Samstag rundete dann der FC St. Pauli mit einem 7:0-Erfolg gegen die Fortuna aus Düsseldorf ab, die weiter auf ihren ersten Punktgewinn in dieser Spielzeit warten muss.

Dortmund macht’s im Revierderby deutlich

Den Sonntag eröffneten der VSC/ABSV Wien und der MTV Stuttgart. Die Stuttgarter setzten ihre Erfolgsserie mit dem dritten Sieg in Serie fort (6:0) und dürfen so noch weiter auf den Titelgewinn hoffen.

Im Anschluss kam es zum Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Nach den Ergebnissen vom Vortag standen beide Teams unter Zugzwang und mussten die Partie unbedingt gewinnen, um ihre Chancen im Titelrennen weiter zu wahren. Der BVB ließ dem Lokalrivalen aus Gelsenkirchen nicht den Hauch einer Chance und fuhr mit einem 8:0-Erfolg den höchsten Sieg in einem Revierderby in der Blindenfußball-Bundesliga ein. Überragender Akteur war wieder einmal Offensivmann Jonathan Tönsing, der sieben Treffer erzielte und nun mit insgesamt 20 Saisontoren die Torjägerliste anführt. Damit verabschiedet sich Schalke mit vier Punkten Rückstand auf Marburg aus dem Meisterschaftsrennen. Das letzte Spiel des Tages gewann der FC St. Pauli mit 7:0 gegen den FC Ingolstadt.

Am 21. September kommt es beim Stadtspieltag in Darmstadt zum Show-Down im Meisterschaftskampf. Ein Spiel vor Saisonende folgen mit Dortmund, St. Pauli und Stuttgart gleich drei Teams mit einem Zähler Rückstand (alle 13 Punkte) auf Tabellenführer Blista Marburg (14). Dabei treten in Darmstadt alle vier genannten Teams im direkten Duell gegeneinander an (Stuttgart – Dortmund und St. Pauli – Marburg). Den Marburgern reicht somit am letzten Spieltag ein Sieg gegen den FC St. Pauli, um den Meistertitel zu verteidigen.