Blindenfußball-Bundesliga: Ligastart in den August verschoben

Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen aktuell geltenden Einschränkungen für Sportveranstaltungen wird der Saisonstart der Blindenfußball-Bundesliga 2021 in den August verschoben. Im Einvernehmen mit allen teilnehmenden Teams haben die Ligaträger diese Entscheidung getroffen.

Die Liga startet nun am 21./22. August mit dem Vereinsspieltag in Berlin in die neue Saison. Anschließend folgt ein Stadtspieltag, der am 4. September in Trier ausgerichtet wird. Am 19./10. September in Stuttgart und am 16./17. Oktober in Hamburg werden zwei weitere Vereinsspieltage organisiert. Der neue Deutsche Meister wird dann beim Saisonfinale am 30. Oktober 2021 in Bonn gekürt.

Die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Partien vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Den aktuellen Spielplan zur Blindenfußball-Bundesliga 2021 finden Sie hier.