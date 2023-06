In Schlagdistanz zur Spitze: Borussia Dortmund gewinnt daheim beide Spiele

Tabellenführer: Treffsichere Marburger überzeugen in Dortmund

Blindenfußball-Bundesliga: Favoriten weiter auf dem Vormarsch

Am vergangenen Wochenende wurden die Begegnungen des dritten Spieltages der Blindenfußball-Bundesliga in Dortmund ausgetragen. Der FC St. Pauli und die Sportfreunde (SF) Blau-Gelb Blista Marburg setzten dabei ihre Siegesserie fort. Auch Borussia Dortmund und der MTV Stuttgart gewannen ihre Partien und halten den Anschluss an die Tabellenspitze.

Zu Beginn des dritten Spieltages trafen die SF Blau-Gelb Blista Marburg auf Hertha BSC. Erwartungsgemäß stellten sich die Hauptstädter keinesfalls als leichte Aufgabe heraus, obwohl die Marburger die Spielkontrolle hatten und über die Nationalstürmer Alican Pektas und Taime Kuttig immer wieder gefährlich vor das Berliner Tor kamen. Schließlich war es Kuttig, der einen Freistoß aus acht Metern in den oberen rechten Winkel abschloss und damit den einzigen Treffer in einer hitzigen Begegnung markierte.

Im darauffolgenden Spiel trat der MTV Stuttgart gegen den VSC/ABSV Wien an. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Österreicher taten sich die Schwaben zunächst schwer. Die Klasse des Rekordmeisters zeigte sich dann jedoch in Person von Alexander Fangmann, der zunächst einen verunglückten Schuss aus den eigenen Reihen verlängerte und durch die Beine der Torhüterin zum 1:0 schob und schließlich in der zweiten Halbzeit mit einem Schuss in die lange Ecke den 2:0-Endstand erzielte.

In der anschließenden Partie traf der FC St. Pauli auf den FC Schalke 04. Paul Ruge und Thoya Küster trafen für die Hanseaten. Die Schalker versuchten zwar immer wieder, mit Emre Aslan in die gefährliche Zone einzudringen, die Hamburger Hintermannschaft um Rückkehrer Rasmus Narjes stellte sich jedoch als zu große Herausforderung dar und brachte das 2:0 über die Zeit.

30 Treffer in fünf Begegnungen

Im weiteren Verlauf des dritten Spieltages kam es mit 30 Treffern in fünf Begegnungen zu einem echten Torreigen. Zunächst zeigte Borussia Dortmund mit einem 7:0 gegen den FC Ingolstadt den zahlreich erschienenen heimischen Zuschauern die Fertigkeiten ihrer Nationalspieler. Neben dem türkischen Nationalspieler Hasan Satay (vier Treffer) erzielte auch der deutsche Nationalspieler Jonas Fuhrmann drei Tore für die eigenen Farben. Der FCI wartet trotz einer Strafstoß-Möglichkeit weiterhin auf den ersten Ligatreffer.

Anschließend besiegte der MTV Stuttgart in seinem zweiten Spiel die Spielgemeinschaft (SG) PSV Köln/Fortuna Düsseldorf mit 6:0. Der VSC/ABSV Wien bestätigte im ersten Spiel am Sonntag die gute Leistung vom Vortag und unterlag nur knapp dem aktuellen Deutschen Meister FC St. Pauli mit 0:1. In der darauffolgenden Begegnung zeigte sich dann auch die Offensivstärke der Schalker, die mit 8:0 Ingolstadt schlugen.

Die SF BG Blista Marburg erspielten sich mit einem 7:1 gegen die Spielgemeinschaft (SG) PSV Köln/Fortuna Düsseldorf die zwischenzeitliche Tabellenführung. Dabei markierte Cengiz Koparan für die Rheinländer den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:1. Marburg spielte jedoch offensiv weiter und schraubte insbesondere dank der fünf Treffer von Taime Kuttig das Ergebnis in die Höhe.

BVB schließt zur Tabellenspitze auf

In der letzten Begegnung des Tages zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC kam es zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Vor heimischem Publikum setzten sich die Schwarz-Gelben dann durch zwei Treffer von Hasan Satay mit 2:0 durch und schlossen zur Tabellenspitze auf.

Am 7. und 8. Juli findet findet der vierte Spieltag in Hamburg statt. Spannung pur wird an diesem Spieltag erwartet, da der aktuelle Tabellenführer aus Marburg sowohl gegen den amtierenden Meister FC St. Pauli als auch den Rekordtitelträger MTV Stuttgart antreten muss.

[dfb]