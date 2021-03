Blindenfußball-Bundesliga: Auftakt im Mai

Acht Mannschaften, Stadtspieltage in Bonn und Trier und ein bewährtes Hygienekonzept: Die 14. Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet am 22. Mai 2021. Mit dabei sind unter anderem die Teams von Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04, FC St. Pauli, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Der MTV Stuttgart strebt die Titelverteidigung und seinen achten Meistertitel an.

"Wir werden auch 2021 versuchen um die Meisterschaft mitzuspielen", sagt Alexander Fangmann, Kapitän des amtierenden Deutschen Meisters aus Stuttgart. " Die härtesten Konkurrenten dürften wie in den vergangenen Jahren der FC St. Pauli und die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg sein." Die Schwaben sind mit sieben Titelgewinnen Rekordmeister der Liga.

Immer mehr Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga der Sehenden begeistern sich für die Fußballvariante mit dem Rasselball. Mit Fortuna Düsseldorf entsendet bereits der fünfte Profiklub eine Auswahl blinder und sehbehinderter Fußballerinnen und Fußballer. Hertha BSC debütierte im vergangenen Jahr in der europaweit einzigartigen Spielrunde, die seit dem Jahr 2008 durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger zusammen mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert wird; die Deutsche Telekom ist Wirtschaftspartner der Liga. Der zweite Neuling in diesem Jahr ist der BSV 1958 Wien, das Team aus Österreich nimmt als Gastmannschaft am Spielbetrieb teil.

Stadtspieltage in Bonn und Trier

Auf dem Bonner Münsterplatz unweit des Beethoven-Denkmals findet am 22. Mai der erste Spieltag statt. Die Vereinsspieltage werden am 19./20. Juni in Stuttgart, am 17./18. Juli in Hamburg sowie am 21./22. August in Berlin ausgetragen. Der letzte und fünfte Spieltag wird am 4. September auf dem Viehmarktplatz in Trier organisiert. Grundlage für die Spieltage ist ein detailliertes Hygienekonzept.

Die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Partien vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert.

Die Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag: 22.05.2021 Stadtspieltag in Bonn

2. Spieltag: 19./20.06.2021 Vereinsspieltag in Stuttgart

3. Spieltag: 17./18.07.2021 Vereinsspieltag in Hamburg

4. Spieltag: 21./22.08.2021 Vereinsspieltag in Berlin

5. Spieltag: 04.09.2021 Stadtspieltag in Trier

Die Teams

MTV Stuttgart

Hertha BSC

FC St. Pauli

FC Schalke 04

SG Fortuna Düsseldorf / 1. FC Düren

SF Blau-Gelb Blista Marburg

Borussia Dortmund

BSV 1958 Wien

