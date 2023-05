Blindenfußball: 2. Spieltag in Wolfsburg

"Wenn wir kicken, werdet ihr Augen machen", heißt das Motto der Blindenfußball-Bundesliga und der 2. Saisonspieltag an diesem Samstag in Wolfsburg sollte vor besonders vielen Zuschauern stattfinden. Erstmals wird ein Ligaspieltag als Videostream abrufbar sein. DFB-Partner Volkswagen hatte zudem per Videotrailer auf den Spieltag im Herzen von Wolfsburg aufmerksam gemacht.

Um 9 Uhr also wird am Samstag auf dem 40 x 20 Meter großen Kunstrasenplatz angepfiffen. Im Eröffnungsspiel trifft der aktuelle Tabellenführer Blau-Gelb Blista Marburg auf Liganeuling FC Ingolstadt 04. Das Marburger Team rund um Trainer Manfred Duensing ist stark in die Saison gestartet und stellt mit Nico Rother und Taime Kuttig nebenbei die beiden führenden Spieler in der aktuellen Torschützenliste. In den weiteren Begegnungen trifft die Blindenauswahl von Borussia Dortmund auf den österreichischen Ligaklub ABSV Wien, der FC Schalke 04 auf das erfahrene Team des MTV Stuttgart, der FC St Pauli auf Ingolstadt (die zweimal antreten müssen) sowie Hertha BSC auf die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln.

Nach längerer Verletzungspause wird Nationalspieler Alican Pektas im Team des fünfmaligen Deutschen Meisters aus Marburg zurückerwartet. Sollte der Torgarant der Nordhessen wieder zu seiner alten Form finden, wird der 30-jährige Pektas im Sommer auch zum deutschen WM-Kader dazugehören.

Einlagespiel mit Blindenfußballern und Promis

"Profis mit Promis" heißt es zudem ab 10.20 Uhr, wenn die Blindenfußballprofis Spieler aus Marburg gemeinsam mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern, darunter Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann, DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, Roy Präger (35 Tore in 154 Bundesligaspielen für den VfL Wolfsburg) und Elke Heitmüller (Head of Diversity, Volkswagen AG), sich im Blindenfußball ausprobieren wollen. Die Veranstaltung ist Teil des Vielfalts-Spieltags des VfL Wolfsburg.

Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert.

Die Blindenfußball-Bundesliga wird organisiert durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger (@dfb_stiftungen), dem Deutschen Behindertensportverband (@sportvielfalt) und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.

Die Begegnungen in der Übersicht

SFBG Blista Marburg - FC Ingolstadt 04 (ab 9 Uhr)

VSC/ABSV Wien - Borussia Dortmund (ab 12 Uhr)

FC Schalke 04 - MTV Stuttgart (ab 14 Uhr)

FC St. Pauli - FC Ingolstadt 04 (ab 16 Uhr)

Hertha BSC - SG Fortuna Düsseldorf/PSV Köln (ab 18 Uhr)

[th]