Blindenfußball: 2. Spieltag in Dortmund

In Nordrhein-Westfalen findet am kommenden Wochenende der 2. Saisonspieltag der Blindenfußball-Bundesliga statt. Die Teams sind diesmal bei Borussia Dortmund zu Gast. Die Zuschauer können sich am Samstag und Sonntag auf insgesamt sechs spannende Spiele freuen. Gespielt wird auf dem Sportgelände in der Derner Straße 423 b, 44329 Dortmund.

In der Wiederauflage des letztjährigen Finales um die Deutsche Meisterschaft treffen zum Auftakt des Spieltages am Samstag (ab 10 Uhr) die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg auf den FC St. Pauli. Beide Teams starteten am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Erfurt mit einem Sieg in die neue Spielzeit. Im Anschluss spielt ab 13 Uhr der Gastgeber aus Dortmund gegen den MTV Stuttgart. Der Rekordmeister aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt gewann sein erstes Punktspiel mit 5:1 und geht als Favorit in die Partie. Ab 16 Uhr trifft der FC Schalke 04 auf die Spielgemeinschaft SG PSV Köln / Hertha BSC. Beide Mannschaften wollen in diesem Spiel die ersten Punkte in dieser Saison sammeln.

Revierderby am Sonntag

Der Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit der Partie FC St. Pauli gegen den MTV Stuttgart. Anschließend spielen ab 12.30 Uhr die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg gegen die SG PSV Köln / Hertha BSC. Zum Abschluss des Spieltages trifft ab 14.30 Uhr Borussia Dortmund im Revierderby auf den FC Schalke 04. Die Schwarz-Gelben möchten nach dem 0:3 gegen die Königsblauen in der Saison 2019 Wiedergutmachung vor heimischem Publikum betreiben.

Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für die Zuschauer gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorgaben. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Partien vor Ort durch Spielbeschreiber kommentiert. Die Spielbeschreibungen werden auch live per Webstream übertragen und können über www.blindenfussball.de angehört werden.

Der 3. Spieltag findet am 10. und 11. Oktober in Hamburg statt. Das Saisonfinale wird am 24. Oktober auf dem Domplatz in Magdeburg ausgetragen. Dann steht fest, wer sich in diesem Jahr den Deutschen Meistertitel im Blindenfußball sichert.

[dfb]