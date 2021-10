Blask und Englisch: Co-Autoren im Formularbuch für Sportrecht

Am 24. September 2021 ist das neue Formularbuch für Sportrecht im Beck-Verlag erschienen. Neben Herausgeber Prof. Dr. Martin Schimke, Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Sport- und Arbeitsrecht, haben auch DFB-Chefjustiziar Dr. Jörg Englisch und Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH sowie Marketing und Vertrieb, daran mitgewirkt.

Das Formularbuch umfasst die gesamte Themenvielfalt des Sportrechts: von Arbeitsverhältnissen und Lizenzen, Sponsoring bis hin zu eSports, Compliance und Sportwetten. Es bietet nicht nur einen Überblick über die einzelnen Bereiche, sondern beinhaltet auch Mustertexte für Verträge, Satzungen sowie Schieds– und Gerichtsverfahren.

Blask: "Das umfassendste Formularhandbuch des Sportrechts"

Holger Blask sieht die Neuerscheinung als "das umfassendste Formularhandbuch des Sportrechts". Darüber hinaus sei es eine sehr gute Grundlage für sportrechtliche Vorgänge "und wird sicherlich insbesondere kleineren Vereinen Hilfe leisten können."

>Jörg Englisch erklärt, warum Vereine einen Nutzen aus dem Formularbuch ziehen können: "Es enthält sportartübergreifend Vorlagen für die wichtigsten Rechtsgestaltungen im Sport. Die Mustertexte können von den Verwendern auch anhand umfangreicher Erläuterungen den individuellen Bedürfnissen in der Praxis angepasst werden. Das gibt Orientierung und trägt zur größeren Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei."

Insgesamt arbeiteten alle Beteiligten eineinhalb Jahre an dem 1330 Seiten umfassenden Formularbuch. Während Englisch als Co-Autor an dem Kapitel zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen im Sport sowie prozessualen Fragestellungen mitwirkte, arbeitete Blask als Co-Autor an dem Kapitel Medien und Lizenzen mit.

[fv]