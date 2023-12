Fesseln im Schnitt 2,47 Millionen Fans bei RTL am Blidschirm: die U 17-Junioren

Bis zu vier Millionen sehen deutschen WM-Triumph

Den deutschen WM-Triumph der U 17-Junioren in Indonesien gegen Frankreich im Elfmeterthriller sahen in der Liveübertragung allein bei RTL am Samstagmittag im Schnitt 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 20,9 Prozent.

In der Spitze schauten sogar bis zu 4,00 Millionen Fans zu. Im Elfmeterschießen nach Ablauf der regulären Spielzeit stiegen die Marktanteile bis auf herausragende 26,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Zudem wurde die Partie bei Sky Sport News und FIFA+ übertragen.

