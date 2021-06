Bis zu 1000 Zuschauer*innen bei Chile-Spiel

Aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen in Offenbach dürfen beim Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 15 Uhr, live im ZDF) bis zu 1000 Zuschauer*innen im Stadion am Bieberer Berg dabei sein. Der DFB vergibt die zur Verfügung stehenden Karten kostenlos an Vereine, Fans und systemrelevante Personen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder vor Fans spielen dürfen. Das ist ein erster Schritt in Richtung Normalität und wird uns noch einmal viel Motivation geben."