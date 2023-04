"Bis heute unvergleichlich": Herberger Lounge in Mannheim eingeweiht

Den 102. Hochzeitstag der Eheleute Eva und Sepp Herberger nahmen die Stadt Mannheim und ihre m:con Congress GmbH gemeinsam mit der DFB-Stiftung Sepp Herberger zum Anlass, die "Eva und Sepp Herberger-Lounge" einzuweihen. "Das ist uns als Stadt wichtig", sagte Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei der Begrüßung der 80 Gäste im Congress Center am Sonntagmorgen. "In den vergangenen Jahren haben wir auch unterstützt durch die Stiftung die Präsenz von Sepp Herberger in der Stadt verstärkt. Die Herbergers gehören zu Mannheim, wir sind stolz auf sie."

Der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann sagte bei seinem Auftritt in der von ZDF-Journalist Nobert König moderierten Talkrunde: "Unser Dankeschön gilt dem Team der m:con um Geschäftsführer Bastian Fiedler, das ist ein ganz starker Ausdruck der Wertschätzung. Bis heute erlebe ich, wie Sepp Herberger bei vielen Trainerkongressen eine Rolle spielt. Der WM-Titel 1954 hat einen Ruck im Land ausgelöst, den man bis heute mit nichts vergleichen kann."

Neunzigminütige Feier mit Ehrengästen

Im Beisein des Nachfahren Michael Herberger, des dreifachen Weltschiedsrichters Dr. Markus Merk und des Stiftungsgeschäftsführers Tobias Wrzesinski sowie der Stiftungskuratoren Hans E. Lorenz und Lars Lamadé fand im Rahmen einer neunzigminütigen Feier die Einweihung der Lounge statt, die zum Anlass der Benennung renoviert und mit Dauerleihgaben aus dem Nachlass der Eheleute Herberger bestückt wurde.

Klaus Schlappner, der durch den Aufstieg mit dem SV Waldhof einst selbst Mannheimer Fußballgeschichte geschrieben hat, konnte Herberger als Kind noch selbst erleben, während Professor Hiram Kümper zuletzt das umfangreiche Archiv des schreibfreudigen Altbundestrainers durchforstet hatte. "Herbergers Nähe und Unmittelbarkeit macht bis heute seine Faszination aus", wertete Kümper in seinem historischen Exkurs.

[th]