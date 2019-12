Bis 2024: Willig fördert weiter VfB-Talente

Nico Willig, Trainer der U 19 beim VfB Stuttgart, bleibt den Schwaben noch lange Zeit erhalten. Der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer verlängerte seinen Vertrag jetzt bis 2024. Der FC Augsburg hat sich von seinem U 19-Trainer Sebastian Gunkel getrennt, Titelverteidiger Borussia Dortmund kann zum Jahresabschluss im Westen noch auf Platz zwei springen. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

VfB Stuttgart: Der VfB Stuttgart hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Nico Willig um vier Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Seit Januar 2016 ist Nico Willig im Nachwuchs des VfB als Trainer tätig. Zunächst trainierte er die U 16, dann zwei Jahre die U 17, ehe der 38-Jährige in der vergangenen Saison die U 19 übernahm. Dieses Team führte der Fußball-Lehrer zum Gewinn des DFB-Pokals der Junioren sowie zur Vizemeisterschaft. Bei den Endspielen saß Nico Willig nicht mehr selbst auf der Bank, da er im Saisonendspurt interimsmäßig das Bundesligateam übernommen hatte. Er wurde von seinem Assistenten Daniel Teufel vertreten, kehrte dann aber zu den A-Junioren zurück. Die Stuttgarter U 19 rangiert nach dem 3:1 beim bisherigen Tabellenführer TSG Hoffenheim auf Platz eins in der Staffel Süd/Südwest und steht im DFB-Pokal der Junioren erneut im Viertelfinale. "Nicos fachliche und menschliche Qualitäten helfen uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Er ist eine treibende Kraft in der Umsetzung der anstehenden Projekte", sagt Thomas Krücken, Direktor Sport im VfB-Leistungszentrum. Nico Willig betont: "Die Verbundenheit mit dem VfB hat es mir leicht gemacht, den Vertrag zu verlängern. Ich möchte die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und meinen Beitrag dazu leisten, dass beim VfB in Zukunft wieder mehr Talente den Sprung in die Profimannschaft schaffen."

FC Augsburg: Der FC Augsburg hat auf das bisherige Abschneiden seiner U 19 in der Staffel Süd/Südwest reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Sebastian Gunkel getrennt. "Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Wochen und der gefährlichen Tabellensituation, in der sich unsere U 19 befindet, erachten wir diesen Schritt für notwendig", sagt Alexander Frankenberger, Cheftrainer Nachwuchs beim FCA. "Mit Blick auf die Rückserie wollen wir der Mannschaft neue Impulse verleihen und so eine Trendwende herbeiführen." Die Augsburger A-Junioren haben nach 14 Spieltagen neun Punkte auf dem Konto und überwintern auf Abstiegsplatz zwölf. Der Rückstand auf Kickers Offenbach (Rang elf) beträgt drei Zähler.

Eintracht Frankfurt: Marco Pezzaiuoli, Technischer Direktor und U 19-Trainer bei Eintracht Frankfurt, zog nach dem abschließenden 1:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg ein positives Fazit der ersten Saisonhälfte in der Staffel Süd/Südwest. "Das Team hat sich deutlich gesteigert, spielt attraktiven Fußball", lobt der frühere DFB-Trainer (unter anderem U 17-Europameister), der die Mannschaft gemeinsam mit Ex-Profi Andreas Ibetsberger betreut, im Gespräch mit DFB.de. Gegen Freiburg brachten die Hessen den knappen Vorsprung auch in Unterzahl über die Zeit, nachdem Mason Judge wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte gesehen hatte (61.). "Das spricht für die Jungs", so Pezzaiuoli. Nachdem die Eintracht im Frühjahr noch lange um den Klassenverbleib gebangt hatte, steht aktuell Rang sechs zu Buche. Die Spieler haben sich jetzt in die Weihnachtspause verabschiedet. Bereits am 2. Januar findet die erste Trainingseinheit im neuen Jahr statt.

Borussia Dortmund: Für die U 19 von Borussia Dortmund ist in der Staffel West noch vor der Winterpause der Sprung auf Platz zwei möglich, der am Saisonende zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigen würde. Die Mannschaft von Trainer Michael Skibbe, von 2000 bis 2004 Assistent von DFB-Teamchef Rudi Völler bei der deutschen Nationalmannschaft, ist am Sonntag (ab 13 Uhr) im Rahmen einer Nachholpartie vom 12. Spieltag bei Alemannia Aachen zu Gast. Die Partie konnte am ursprünglichen Termin (23. November) nicht stattfinden, da die Platzanlage in Breinig aufgrund der Witterungsverhältnisse gesperrt worden und eine kurzfristige Verlegung an den Tivoli aus organisatorischen Gründen nicht möglich war. Der BVB befindet sich in guter Verfassung. In der Liga gab es zwei Siege in Serie, in der UEFA Youth League qualifizierten sich die Dortmunder durch ein 5:1 gegen Slavia Prag für die K.o.-Phase.

FC Schalke 04: Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Sonntag (ab 11 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 sind bei der U 19 des FC Schalke 04 einige Spieler angeschlagen. Beim jüngsten 2:1 in der West-Staffel gegen Borussia Mönchengladbach musste S04-Trainer Norbert Elgert verletzungs- oder krankheitsbedingt auf Imad Aweimer und Tim Janke (beide muskuläre Probleme), Stanislav Fehler (Grippe), Ricardo Michael (Sprunggelenkprobleme) und Stammtorhüter Erdem Canpolat (Lippenverletzung) verzichten. Auch Kapitän Can Bozdogan (Gelb-Rotsperre) fehlte. In Mainz ist zumindest der zentrale Mittelfeldspieler wieder dabei.

FC St. Pauli: Ex-Profi Timo Schultz, Trainer der U 19 des FC St. Pauli in der Staffel Nord/Nordost, bescheinigte seiner Mannschaft nach dem 2:3 zum Jahresabschluss gegen den Titelaspiranten VfL Wolfsburg eine positive Entwicklung. "Für uns war das Spiel ein Test", so der 42-Jährige "Beim 1:5 am 1. Spieltag waren wir klar unterlegen und eigentlich chancenlos. Vor dem Spiel habe ich zu den Jungs gesagt, dass wir vier Monate gut gearbeitet haben und der Abstand zu Wolfsburg nicht mehr groß ist, wenn er überhaupt noch da ist. Das haben wir bestätigt. Mit dem Spiel selbst bin ich daher zufrieden, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat. Gerade über die Flügel haben wir uns gute Möglichkeiten erspielt. Das muss der Weg sein. Wenn wir an die Art und Weise anschließen können, werden wir eine gute Rückrunde spielen."

1. FC Union Berlin: Das eigentlich für den vergangenen Sonntag geplante Duell in der Staffel Nord/Nordost zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Union Berlin wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) jetzt für Mittwoch, 11. März (ab 18 Uhr) neu angesetzt. Hintergrund der Verlegung: Bereits am Samstag waren die Union-Nachwuchsspieler John Liebelt und Fisnik Asllani mit der deutschen U 18-Nationalmannschaft nach Israel abgereist. Beide Talente der Eisernen hatten zuvor im Trainingslager im spanischen Salou überzeugt und schafften so den Sprung in den von DFB-Trainer Christian Wörns nominierten Turnierkader. Dort treffen die DFB-Junioren nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Serbien am Donnerstag (ab 17 Uhr) auf Gastgeber Israel.

