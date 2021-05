Bio-Grillkohle von Nero ist offizielles Lizenzprodukt des DFB

Zur UEFA EURO 2020 setzt der Deutsche Fußball-Bund beim Thema Grillen auf Nachhaltigkeit: Mit Nero als offiziellem Lizenzpartner. Das Augsburger Start-up wirbt rund um das Turnier mit den Spielern der deutschen Nationalmannschaft auf der Verpackung seiner Naturland-zertifizierten Bio-Grillkohle. Das Lizenzsortiment zur Europameisterschaft umfasst neben der Bio-Grillkohle auch Bio-Grillbriketts und Bio-Saucen.

Weil Fußball und Grillen wunderbar zusammenpassen, sind Nero und der DFB bereits 2020 eine Lizenzpartnerschaft eingegangen. Rund um die EURO wirbt das Augsburger Unternehmen nun auf seinen Produkten mit der deutschen Nationalmannschaft und unter dem Motto "Natürlich anfeuern!" unter anderem für seine zertifizierte Bio-Grillkohle.

Sechs verschiedene Designs

Gemeinsam mit dem DFB präsentiert Nero sein Verpackungsdesign als Special Edition. So werden auf den Verpackungen der Bio-Grillkohle und Bio-Grillbriketts von Nero die Bilder von 14 Nationalspielern zu sehen sein. Zum Lizenzsortiment gehören neben der nachhaltigen Grillkohle die Bio-Grillsaucen in den Geschmacksrichtungen Smoky Mustard, Sweet Curry und Spicy Pepper - gut erkennbar an den sechs verschiedenen Designs mit den Bildern von 24 Nationalspielern und exklusiv bei DFB-Partner REWE erhältlich.

Im Rahmen einer mehrwöchigen TV-Kampagne ergänzt ein kurzer Tandemspot den Nero-Hauptspot rechtzeitig vor Beginn der Europameisterschaft. Er setzt das DFB-Produktdesign der Bio-Grillkohle und Bio-Grillbriketts im passenden Umfeld mit Rasen und Fußball in Szene.

Nero verwendet für seine Bio-Grillkohle ausschließlich heimisches Restholz aus nachhaltig bewirtschafteten regionalen Wäldern. Das junge Unternehmen produziert in einem mehrfach für Umweltschutz und Nachhaltigkeit prämierten Werk in Frankreich sowie seit 2020 in einem zweiten von Naturland zertifizierten Holzkohlewerk in Mecklenburg-Vorpommern. Eine WWF-Marktanalyse bestätigte Nero unlängst eine vorbildliche Deklaration von Holzarten und Herkunft. Öko-Test bescheinigte der Zusammensetzung der Grillkohle die Note "sehr gut".

[dfb]