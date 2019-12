Da schlägt's 13: Gnabry (v.) mit 13 Toren in 13 Länderspielen, davon neun in 2019

Bilanz 2019: Serge Gnabry und die wilde 13

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Länderspieljahr 2019 mit nur einer Niederlage abgeschlossen. Von den zehn Spielen gewann die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw sieben und unterlag nur der Niederlande in der EM-Qualifikation mit 2:4.

Löw setzte insgesamt 28 Spieler ein und verhalf sechs Neulingen zum Debüt im DFB-Trikot. In den zehn Spielen erzielte das deutsche Team 33 Treffer, Dabei glänzte Serge Gnabry mit neun Toren - seine imposante Quote erhöhte er durch den Dreierpack beim abschließenden 6:1 gegen Nordirland auf 13 Treffer in 13 Länderspielen.

Die Länderspielstatistik 2019

Eingesetzte Spieler (28): Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Lukas Klostermann, Thilo Kehrer, Jonathan Tah, Niklas Süle, Marcel Halstenberg, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Leon Goretzka, Kai Havertz, Marco Reus, Leroy Sané, Nico Schulz, Timo Werner, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Serge Gnabry, Julian Draxler, Emre Can, Robin Koch, Sebastian Rudy, Nadiem Amiri, Suat Serdar, Luca Waldschmidt, Niklas Stark

Tore (33): Gnabry (9), Goretzka (5), Kroos (3), Reus (3), Sané (3), Gündogan (3), Werner (2), Schulz, Halstenberg, Havertz, Ginter, Brandt

Elfmeter (2): Gündogan, Kroos

Gelbe Karten (4): Kimmich (2), Gnabry, Koch

Rote Karte (1): Can

Neulinge (6): Klostermann, Koch, Amiri, Serdar, Waldschmidt, Stark

Die zehn Spiele des Jahres (sieben Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage):

20. März: Deutschland - Serbien 1:1 (0:1)

24. März: Niederlande - Deutschland 2:3 (0:2)

8. Juni: Weißrussland - Deutschland 0:2 (0:1)

11. Juni: Deutschland - Estland 8:0 (5:0)

6. September: Deutschland - Niederlande 2:4 (1:0)

9. September: Nordirland - Deutschland 0:2 (0:0)

9. Oktober 2019: Deutschland - Argentinien 2:2 (2:0)

13. Oktober 2019: Estland - Deutschland 0:3 (0:0)

16. November: Deutschland - Weißrussland 4:0 (1:0)

19. November: Deutschland - Nordirland 6:1 (2:1)

