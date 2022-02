Bierhoff: "Wir werden optimale Bedingungen für die Spieler haben"

Eine DFB-Delegation um Oliver Bierhoff hat im Rahmen einer Reise nach Katar mögliche Mannschaftsquartiere und Hotels für die Weltmeisterschaft 2022 besichtigt. "Jedes Turnier hat seine Herausforderungen und die Auswahl des Quartieres hat dabei eine besondere Bedeutung. Nach dem, was wir gesehen haben, sind wir überzeugt, dass wir den Spielern während des Turniers optimale Bedingungen bieten können", sagt Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie. Eine finale Entscheidung über die Wahl des Quartiers wird erst nach der Auslosung der WM-Gruppen erfolgen.

Neben einem Treffen mit dem deutschen Botschafter in Katar, Dr. Claudius Fischbach, informierte sich Bierhoff bei der International Labour Organization (ILO) über die Arbeitsbedingungen für Arbeitsmigranten in Katar. Der Leiter des ILO-Büros in Katar, Max Tunon, berichtete von Fortschritten im Land, vor allem bei der Umsetzung des Mindestlohns sowie der mit der beschlossenen Abschaffung des Kafala-Systems verbundenen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Allerdings registriere die ILO auch in Teilen eine schleppende Umsetzung seitens privater Unternehmen.

Bierhoff: "Wir werden den Dialog fortsetzen"

Bei einem Treffen mit der Qatar Foundation gewann Bierhoff Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Stiftung auf dem Gebiet der Förderung von Bildung, Erziehung, Sport und Kultur im Land. Sheika Hind bint Hamad Al Thani, Vice Chairperson and CEO der Qatar Foundation, und Bierhoff vereinbarten, gemeinsame Projekte vor allem zur Förderung von Frauen und Menschen mit Behinderung im Sport zu prüfen.

Oliver Bierhoff sagt: "Es war mir wichtig, bei dieser Reise neben der Besichtigung der Quartiere und Trainingsstätten mit Gesprächen vor Ort einen besseren Einblick in die Situation zu erhalten. Wir werden in weiteren Runden vor Ort und in Deutschland den Dialog fortsetzen – auch teilweise unter Einbeziehung der Mannschaft."